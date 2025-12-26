China/Taiwán.- China impone sanciones contra una veintena de empresas de EEUU por vender armas a Taiwán

MADRID, 26 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de China han impuesto este viernes un paquete de sanciones contra una veintena de empresas relacionadas con la industria militar estadounidense en represalia por la venta de armamento a Taiwán, un territorio al que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía.

El Ministerio de Exteriores del país asiático ha indicado en un comunicado que estas medidas de restricción también afectarán a una decena de "directivos" de compañías, quienes han sido acusados de estar "involucrados en el suministro de estas armas" durante los últimos años.

"Estas medidas", apunta el texto, "han sido adoptadas de conformidad con la legislación china" una semana después de que el Gobierno estadounidense aprobara la venta de un nuevo paquete de ayuda militar valorado en unos US$11.000 millones (algo más de 9.300 millones de euros) para ayudar a "mejorar la seguridad" de Taiwán y con vistas a "mantener el equilibrio militar" en la región.

El anuncio se produjo después de que las autoridades taiwanesas hicieran pública su intención de gastar US$40.000 millones adicionales (algo más de 34.000 millones de euros) en fines militares entre 2026 y 2033.

La medida llega además en pleno aumento de la tensión entre China y Taiwán, un asunto que ha salpicado incluso a Japón, que ya ha amenazado con responder en caso de que la isla sufra una invasión militar. El Ejército chino, por su parte, sigue realizando misiones y maniobras militares regulares en las inmediaciones, un acto simbólico con el que busca mantener la presión sobre Taipéi.