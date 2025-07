China/UE.- China denuncia las sanciones de la UE a sus empresas "bajo acusaciones infundadas"

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno chino se ha mostrado este lunes "profundamente insatisfecho" ante las sanciones impuestas hace dos días por la Unión Europea a una decena de entidades del gigante asiático incluidas en el nuevo paquete de acciones de los Veintisiete contra Rusia por la invasión de Ucrania, denunciando que Bruselas ha tomado esta decisión de forma unilateral y bajo "acusaciones infundadas". "China está profundamente insatisfecha con esto y se opone firmemente. China siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales que no tienen fundamento en el Derecho Internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU", ha señalado el portavoz del Ministerio de Comercio, He Yongqian, en una rueda de prensa en la que ha criticado en particular las sanciones anunciadas contra "dos instituciones financieras chinas por acusaciones infundadas". Pekín ha señalado además a las autoridades comunitarias por unas acciones que "contradicen el consenso de los dirigentes" tanto de China como de la UE, denunciando además su "grave impacto negativo en las relaciones comerciales, económicas (y) en la cooperación financiera" entre las dos partes. Así, ha exigido a la UE que "ponga fin de inmediato a la práctica indebida de incluir en la lista a empresas e instituciones financieras chinas", acusadas por Bruselas de contribuir a la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano, y ha asegurado que "tomará las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos de" sus compañías. Estas declaraciones llegan a días de que se celebre este jueves, 24 de julio, en Pekín una cumbre entre la UE y el país asiático en la que participarán el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que serán recibidos por el presidente chino, Xi Jinping. Está previsto que durante el encuentro los líderes europeos y chino aborden su relación comercial y cuestiones internacionales, entre ellas el conflicto en Ucrania.