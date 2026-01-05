Chino Zhou pasa de Ferrari al equipo Cadillac de la F1 como piloto de reserva

5 ene (Reuters) - El chino Zhou Guanyu se ha unido a Cadillac procedente de Ferrari como piloto de reserva, anunció el lunes el equipo de la Fórmula Uno respaldado por General Motors.

El piloto de 26 años compitió en 68 grandes premios con la escudería suiza Sauber de 2022 a 2024 y ha sido dirigido por el director del equipo Cadillac, Graeme Lowdon.

Cadillac, de propiedad estadounidense -el undécimo equipo de la parrilla con el experimentado finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez como pilotos de carreras-, utilizará motores Ferrari cuando debute en Australia en marzo.

Cadillac también cuenta con el expiloto estadounidense de IndyCar Colton Herta, que competirá en F2 este año, como piloto de pruebas.

Zhou, nacido en Shanghái y compañero de equipo de Bottas en Sauber, es el único piloto chino que ha corrido en la F1, y el deporte, propiedad de Liberty Media, considera que el país es un importante área de crecimiento.

"He trabajado con Graeme y Valtteri durante muchos años en diversos puestos, así que unirme al equipo es como volver a la familia", dijo. (Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira)