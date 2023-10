Shangh√°i--(business wire)--oct. 12, 2023--

CHINT, el principal proveedor mundial de soluciones de energ√≠a inteligente, llevar√° a cabo el 10.o CHINT International Marketing Forum (CIMF) desde el 10 hasta el 14 de octubre de 2023 en Shangh√°i, China. Bajo el tema ‚ÄúNexus: Empower a Boundless Energy World‚ÄĚ (Nexus: empodera un mundo de energ√≠a sin l√≠mites), el evento reuni√≥ a m√°s de 300 invitados de m√°s de 60 pa√≠ses, todos l√≠deres en las √°reas de energ√≠a el√©ctrica, nuevas energ√≠as, distribuci√≥n de energ√≠a e industrial y otros segmentos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231011626996/es/

The 10th CHINT International Marketing Forum (Photo: Business Wire)

‚ÄúCHINT es propietaria de las sedes regionales con una estructura totalmente funcional y tiene experiencia en la migraci√≥n de plataformas de capacidad para interactuar mejor a nivel profesional con los clientes‚ÄĚ, expres√≥ la Srta. Lily Zhang, presidenta de CHINT Global: ‚ÄúCon estos antecedentes, la estrategia de CHINT es ‚ÄėLocal para Global, Global para Local‚Äô, e invita a todos los participantes del mundo a reunirse con nosotros para tener un mejor nexo de energ√≠a global‚ÄĚ.

CIMF, que se lleva a cabo cada dos a√Īos desde 2005, tambi√©n sirve como un lugar exclusivo para conectarse y colaborar con los pares. Despu√©s de experimentar la expansi√≥n de su escala, la acumulaci√≥n de clientes y los esfuerzos conjuntos de todas las partes, CIMF le ha permitido a los participantes intercambiar opiniones, abordar desaf√≠os emergentes y evaluar futuras oportunidades. La 10.o CIMF regres√≥ de manera presencial con un webcast en directo en el sitio web oficial y en la aplicaci√≥n Go CHINT, despu√©s de que la edici√≥n anterior se llevara a cabo completamente de modo virtual. Proporcion√≥ una plataforma valiosa para que CHINT compartiera su progreso al abordar las diferentes oportunidades y desaf√≠os del sector, y adem√°s funciona como una oportunidad valiosa para que los clientes de CHINT participen con los expertos renombrados a nivel mundial del sector energ√©tico.

El foro le permiti√≥ a los participantes escuchar a los expertos de la industria mientras analizaban las √ļltimas tendencias y predec√≠an la trayectoria del sector energ√©tico global. Una vez m√°s, el foro reuni√≥ las perspectivas globales y brind√≥ las observaciones y pr√°cticas de la energ√≠a del mundo. En su discurso inaugural, el Sr. Nan Cunhui, presidente del Grupo CHINT, manifest√≥ que la nueva econom√≠a se ha convertido en la elegida del desarrollo, y que CHINT hizo un llamado a la acci√≥n global concertada para acelerar la transformaci√≥n de la energ√≠a ecol√≥gica.

La Srta. Lily Zhang agregó que el 10.o CIMF también es una oportunidad para que todas las personas de las distintas áreas puedan conocer a CHINT nuevamente. Con respecto a la globalización regional de CHINT, las capacidades de todo el sector, el modelo de cooperación abierta y las capacidades de personalización multiescenarios, CHINT estará conectada de manera más estrecha con los clientes globales.

El foro tambi√©n present√≥ un panel de debate titulado ‚ÄúChallenges and Opportunities for Global Businesses in the New Era‚ÄĚ (Desaf√≠os y oportunidades para las empresas globales en la nueva era), que abarc√≥ temas como el cambio clim√°tico global, las geopol√≠tica, el desarrollo sostenible y la necesidades de una transici√≥n energ√©tica ordenada. La mesa redonda fue dirigida por la Srta. Mattie Bekink, directora de la Red Corporativa de Inteligencia Econ√≥mica de China, como anfitriona principal de esta parte, junto con la Srta. Liu Meng, representante general de la Regi√≥n de Asia Pac√≠fico y del Pacto Mundial de las Naciones Unidades, el Sr. Kenneth Jarrett, asesor s√©nior de ASG, y el Sr. Prabhu Ramkumar, vicepresidente y jefe de Sostenibilidad de T√úV S√úD North Asia (Asia del Norte).

En el subforo, CHINT present√≥ algunas de sus tecnolog√≠as, tales como almacenamiento de energ√≠a, centro de datos, bajas emisiones de carbono, subestaciones m√≥viles, y aplicaciones del nuevo material grafeno, que buscan contribuir a la profunda descarbonizaci√≥n de su combinaci√≥n energ√©tica. CHINT esta redefiniendo de manera continua sus soluciones inteligentes de energ√≠a solar, que incluyen el sistema de iluminaci√≥n en la v√≠a p√ļblica de bajas emisiones de carbono para aumentar la eficiencia y la capacidad, ayudando a reducir la dependencia de los combustibles f√≥siles. Tambi√©n ha desarrollado una tecnolog√≠a de substaci√≥n m√≥vil integral, que permite el r√°pido despliegue en √°reas que necesitan energ√≠a adicional.

Bajo el consenso de reducción global de carbono, el Gobierno de China ha prometido lograr un pico de carbono en 2023. Al seguir esta pauta, CHINT lanzó su trayectoria de reducción de emisiones de dióxido de carbono que promete lograr la neutralidad de carbono operativo en 2028, cero emisiones netas operativas en 2035, y realizarlo en toda la cadena de valor en 2050. Las cero emisiones netas, a la vez que empoderan al sector con soluciones, tales como fuentes ecológicas, red inteligente, reducción de carga y nuevo almacenamiento para ayudar a las industrias clave a lograr la neutralidad del carbono. CHINT Electric y Kearney, de manera conjunta, publicaron un documento sobre neutralidad del carbono de CHINT Electric y publicarán una serie de documentos del sector sobre varios temas industriales y ambientales que la empresa está abordando en sus productos y operaciones comerciales.

Dentro de los eventos del CIMF habr√° oportunidades para que CHINT destaque su herencia como empresa fundadora china en la que los invitados/participantes el primer d√≠a podr√°n experimentar un parque cultural de la historia de Shang√°i. Durante la ma√Īana del 13, los invitados participar√°n en un programa de tai chi, un ‚Äú arte marcial chino ‚ÄĚ. El √ļltimo d√≠a, habr√° un paseo en barco por el r√≠o Ou Jiang en el que se disfrutar√° de un t√© y se reflexionar√° sobre el evento y los resultados.

Acerca de CHINT Global

Fundada en 1984, las operaciones de CHINT ahora abarcan m√°s de 140 pa√≠ses y regiones y tiene m√°s de 40 000 empleados en todo el mundo. A trav√©s de los a√Īos, CHINT ha forjado s√≥lidas capacidades de I+D y de fabricaci√≥n global, con un total de 18 bases de fabricaci√≥n y cuatro centros de I+D a nivel global.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231011626996/es/

CONTACT: Prensa

Cora geng

gxiaol@chintglobal.com

Keyword: china asia pacific

Industry keyword: manufacturing marketing communications other energy utilities other manufacturing green technology oil/gas alternative energy environment energy

SOURCE: CHINT Global

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 10/12/2023 07:34 am/disc: 10/12/2023 07:34 am

http://www.businesswire.com/news/home/20231011626996/es