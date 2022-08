CHINT obtiene la certificación HVAC Explosion-Proof AK de TÜV Rheinland

Madrid--(business wire)--ago. 31, 2022--

El 30 de agosto de 2022, CHINT ha obtenido la certificación HVAC Explosion-Proof AK de TÜV Rheinland, una autoridad de certificación independiente líder en el mundo, lo que marca un nuevo hito en la localización ESG de CHINT y la actualización de los productos de la empresa en respuesta al refrigerante en la industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). La certificación acredita los 12 productos de baja tensión de CHINT en 3 series, incluyendo el contactor y el arrancador de motor, que pueden aplicarse a diferentes escenarios y tendencias futuras en la industria HVAC.

Con el aumento de la concienciación sobre la protección del medio ambiente en todo el mundo, Europa está pasándose de forma drástica a soluciones de refrigeración respetuosas con el clima y está acelerando la aplicación de refrigerantes respetuosos con el medio ambiente, y gracias a eso se ha comenzado a prestar más atención a las industrias de HVAC, petróleo y petroquímica, carbón y energía. Como proveedor global de soluciones energéticas inteligentes, CHINT promueve la certificación internacional de productos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), orienta eficazmente el desarrollo de productos energéticos hacia objetivos de baja emisión de carbono y ayuda a los clientes globales de HVAC a ahorrar energía y reducir las emisiones de carbono.

Beibei Zheng, vicepresidente de CHINT Global, ha declarado: "La adquisición por parte de CHINT de la primera certificación HVAC Explosion-Proof AK de China indica que, si bien nuestros productos y soluciones de sistemas ciertamente cumplen con los requisitos internacionales a prueba de explosiones, también tenemos la capacidad de buscar un desarrollo sostenible con bajas emisiones de carbono".

Guorong Sun, vicepresidente de servicios industriales y seguridad de China continental de TÜV Rheinland, ha señalado: "Estamos encantados de ver la promoción continua de CHINT de la transformación global de la energía y la sustitución de refrigerantes en la industria de HVAC".

Los contactores de CA de las series NC1 y NC8 certificados por TÜV Rheinland son adecuados para encender y apagar motores de CA. El arrancador de motor de CA de la serie NS2 puede utilizarse para la protección contra la sobrecarga del motor. Para comprobar la seguridad de los equipos de HVAC relacionados cuando hay fugas de refrigerante, CHINT confió a TÜV Rheinland la realización de las pruebas de conformidad a prueba de explosiones que simulan el uso del producto en escenarios reales.

En términos de localización internacional, CHINT siempre ha cooperado con socios globales. CHINT ha forjado una asociación de cooperación y ha mantenido interacciones activas con TÜV Rheinland durante más de diez años. En la actualidad, con su huella ampliada a Europa, América, África y Asia, CHINT fortalece continuamente sus capacidades de entrega de extremo a extremo en los mercados de ultramar, promueve la certificación de la marca localizada, y practica su concepto orientado al cliente con excelentes servicios previos a través de sus filiales en el extranjero, centros de fabricación en el extranjero, y almacenes en el extranjero.

