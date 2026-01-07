Chipre asume la presidencia de la UE con la asistencia de Zelenski

NICOSIA, 7 ene -

Chipre asumió el miércoles la presidencia rotatoria de la Unión Europea, iniciando su mandato con una reunión a la que asistieron el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Una ceremonia posterior en Nicosia marcará el inicio de su mandato de seis meses e incluirá a líderes de Oriente Próximo, entre ellos el

presidente libanés Joseph Aoun, lo que pone de relieve la ambición de la isla del Mediterráneo oriental de servir de puente entre Europa y la región.

Zelenski fue recibido en el palacio presidencial por el

presidente

chipriota, Níkos Christodoulídis. "Esperamos que durante su presidencia (se puedan dar) muchos pasos adelante, más cerca de la adhesión a la UE", dijo Zelenski a Christodoulídis en una breve charla ante las cámaras de televisión.

La reunión, añadió, brindaría la oportunidad de discutir los detalles de un encuentro celebrado el martes en París, en el que Estados Unidos respaldó a una amplia coalición de aliados de Ucrania al comprometerse a ofrecer garantías de seguridad en caso de alto el fuego para apoyar al país si Rusia ataca de nuevo.

Chipre, que tradicionalmente ha mantenido estrechos lazos políticos y culturales con Rusia, ha respaldado plenamente las sanciones a Moscú, y muchos en la isla establecen paralelismos entre la invasión rusa de Ucrania y la invasión turca del norte de Chipre en 1974, tras un breve golpe de Estado urdido por los militares que entonces gobernaban Grecia.

La presencia de Zelenski fue vista como una señal política del apoyo continuado de la UE a Kiev en su quinto año de guerra con Rusia.

Christodoulídis que la presidencia chipriota, su segunda al frente de la UE, pretende impulsar la autonomía de la UE y profundizar en la integración en respuesta a los retos mundiales. (Redacción de Michele Kambas; edición de Hugh Lawson, William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)