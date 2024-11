Chipre podría incorporarse a la OTAN cuando las condiciones lo permitan, afirma su presidente

NICOSIA, Chipre (AP) — Chipre podría solicitar su incorporación a la OTAN una vez que sus fuerzas armadas reciban la formación y el equipamiento necesarios con ayuda de Estados Unidos para alcanzar los estándares de la alianza militar mundial, dijo el jueves el presidente de la nación insular mediterránea.

El presidente Nikos Christodoulides puso a Chipre en una trayectoria hacia una posible incorporación a la OTAN, poniendo fin a semanas de especulaciones por parte de los medios de comunicación sobre las intenciones de su gobierno luego de su reunión con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington el mes pasado.

Este acontecimiento va en contra de la política de neutralidad de larga data de Chipre que se remonta a la era de la Guerra Fría, cuando el país mantenía un equilibrio político entre Estados Unidos y Rusia.

Christodoulides dijo que aunque Chipre no puede unirse a la OTAN en este momento debido a las objeciones que Turquía, miembro de la alianza, plantearía a su posible incorporación, no se debería negar a la Guardia Nacional de Chipre la oportunidad de mejorar sus capacidades defensivas con la asistencia de Estados Unidos.

Turquía, que mantiene más de 35.000 soldados en la parte norte de Chipre, controlada por los turcochipriotas y dividida étnicamente, no reconoce al gobierno de la isla, que tiene su sede en la parte sur grecochipriota.

Christodoulides no especificó cómo se podrían eludir las objeciones turcas. Pero actualmente la ONU está trabajando para preparar la reanudación de las conversaciones de paz entre las partes rivales en Chipre, que se dividió en 1974 cuando Turquía invadió tras un golpe de estado de partidarios de unir la isla con Grecia.

Funcionarios no identificados del Ministerio de Defensa turco dijeron que cualquier intento de Chipre por unirse a la OTAN es “un desarrollo inaceptable para Turquía”, que perturbaría “el delicado equilibrio en relación con el asunto de Chipre y afectaría negativamente” cualquier conversación de paz, esto de acuerdo con lo reportado por la agencia estatal de noticias de Turquía, Anadolu.

“Debido a que no queremos que la Guardia Nacional pierda tales oportunidades, estamos en conversaciones con Estados Unidos —y les agradecemos por su respuesta positiva— sobre cómo la República de Chipre puede hacer el mejor uso de estas oportunidades, para que cuando todo esté en su lugar, la República de Chipre pueda convertirse en un estado miembro de la OTAN”, comentó Christodoulides a The Associated Press.

“El fortalecimiento de las capacidades disuasorias de la República de Chipre es de suma importancia, y aprovechamos cada oportunidad, tanto en la dirección de Estados Unidos y la OTAN, como también de la Unión Europea”, agregó.

Christodoulides señaló que la ubicación geográfica de Chipre —es el estado miembro de la Unión Europea (UE) más cercano a Oriente Medio, ubicado a sólo 182 kilómetros (114 millas) de la capital libanesa, Beirut— ha dado impulso a las mejoras planificadas para su infraestructura militar. Indicó que el gobierno está actualmente en conversaciones con Estados Unidos para mejorar una base aérea clave y con la UE para una base naval.

Tras su reunión con Biden, Christodoulides aseguró a la AP que su gobierno estaba comprometido con la expansión de la cooperación en defensa y seguridad con Estados Unidos.

La base aérea Andreas Papandreou de Chipre, en su extremo suroeste, actualmente alberga un contingente de marines estadounidenses y varios aviones de transporte militar y carga V-22 Osprey posicionados previamente para asistir en posibles evacuaciones desde el Líbano y otros lugares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP