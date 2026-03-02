LA NACION

Chipre pospone la reunión de ministros de la UE debido al ataque con drones

Chipre pospone la reunión de ministros de la UE debido al ataque con drones
Chipre pospone la reunión de ministros de la UE debido al ataque con drones

2 mar (Reuters) - Chipre ha ‌pospuesto una ‌reunión ⁠de ministros de la UE ​prevista ⁠para el ⁠lunes debido a ​un ataque con drones ‌que alcanzó ​una base ​aérea británica en la isla durante la noche, según ha informado un ​portavoz.

Chipre ostenta actualmente ⁠la presidencia rotatoria de ‌la Unión Europea.

"Dado este imprevisto, que lamentablemente ha afectado a los vuelos de hoy a ‌Chipre, la presidencia chipriota ha ⁠decidido posponer la ‌reunión informal ⁠del Consejo ⁠de Asuntos Generales a una fecha posterior", ha declarado el portavoz. (Información ‌de ​Bart Meijer; edición de Gareth Jones; edición en español de ‌Jorge Ollero Castela)

Reuters
Conforme a
The Trust Project