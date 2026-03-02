Chipre pospone la reunión de ministros de la UE debido al ataque con drones
2 mar (Reuters) - Chipre ha pospuesto una reunión de ministros de la UE prevista para el lunes debido a un ataque con drones que alcanzó una base aérea británica en la isla durante la noche, según ha informado un portavoz.
Chipre ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
"Dado este imprevisto, que lamentablemente ha afectado a los vuelos de hoy a Chipre, la presidencia chipriota ha decidido posponer la reunión informal del Consejo de Asuntos Generales a una fecha posterior", ha declarado el portavoz. (Información de Bart Meijer; edición de Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)