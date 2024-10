Chisholm de Yankees dice que García de Reales trato de lesionar a Volpe durante juego

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Jazz Chisholm Jr., antesalista de los Yankees de Nueva York, acusó al venezolano Maikel García, de los Reales de Kansas City, de tratar de lesionar intencionalmente a Anthony Volpe, al deslizarse en la intermedia durante el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Americana.

García abrió el sexto inning pegando un sencillo. Michael Massey vino a continuación con un rodado por la inicial, donde Jon Berti capturó la pelota y pisó la almohadilla.

Berti tiró hacia Volpe, quien había cubierto la segunda base, en un intento por hacer el doble play. García se deslizó tarde en la colchoneta y Volpe lo puso out al tocarlo con ambas manos en un choque un tanto rudo.

Los ánimos se calentaron de inmediato. Todos los peloteros acudieron al terreno, pero no hubo golpes ni expulsiones.

“Simplemente siento que él trató de lesionar a Volpe, porque es un mal perdedor, ¿saben?”, dijo Chisholm. “Habló mucho en Instagram y Twitter. Yo hago lo mismo, pero no voy a lastimar a alguien si está ganando un juego. No me gustó eso. Le dije que en este equipo no hacemos eso y que yo voy a defender a mis compañeros”.

Chisholm había sido ya el villano de la serie, tras señalar que los Reales habían tenido suerte de ganar el segundo encuentro. Se le recordó el comentario en cada turno al bate, cuando recibió una ola de abucheos del público, enfebrecido tras una larga sequía de playoffs.

En broma, los Yankees lo abuchearon también durante la celebración en el clubhouse de los visitantes, luego del encuentro. Ahora, Nueva York se apresta a enfrentar a los Guardianes de Cleveland o a los Tigres de Detroit en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el lunes por la noche, en el Yankee Stadium.

AP