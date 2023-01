Chisholm engalanará la portada del videojuego MLB the Show

MIAMI (AP) — El estelar Jazz Chisholm Jr. tiene metas que van más allá de sus impresionantes estadísticas. Con cada base roba y acrobática atrapada, Chisholm espera impactar a la siguiente generación de peloteros.

“Tenía a Ken Griffey Jr., quien era un ídolo para todos nosotros”, indicó Chisholm, de las Bahamas, en una entrevista por video con The Associated Press. “No sólo para aficionados al béisbol. Fue un ídolo para jugadores de baloncesto, de fútbol, en todos los deportes y así quiero ser. No quiero sólo que me conozcan por el béisbol, pero como un deportista que todos pueden admirar”.

Chisholm, de 24 años, está encaminado a lograrlo después de que el lunes se dio a conocer que será la próxima portada del videojuego de Sony MLB the Show 2023.

“De niño siempre quise estar en la portada de MLB the Show”, admitió el pelotero. “Entonces significa tanto como ganar el MVP en ese sentido. Logras vivir tu sueño de niño”.

Chisholm, quien gusta de jugar videojuegos, ha jugado The Show desde que David Ortiz estuvo en la portada de la primera edición en el 2006. Chisholm es el primer pelotero de los Marlins que aparece en la portada de la versión estadounidense, pero se une a serie de deportistas de Miami que han engalanado las portadas de videojuegos deportivos.

Chisholm, quien inicia su cuarta campaña e la MLB, tiene un promedio de bateo de carrera de .243, con un porcentaje de slugging de .449.

AP