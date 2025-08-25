LA NACION

Chisholm y Grisham conectan ambos pares de jonrones y Yankees vencen 7-2 a Medias Rojas

NUEVA YORK (AP) — Jazz Chisholm Jr. conectó un par de jonrones de dos carreras, Trent Grisham también se fue profundo dos veces y los Yankees de Nueva York vencieron el domingo por la noche 7-2 a los Medias Rojas de Boston para evitar una barrida de cuatro juegos.

Carlos Rodón permitió un hit en cinco 2/3 entradas mientras los Yankees se acercaban a medio juego de su rival Boston por el primer comodín de la Liga Americana. Están a cinco 1/2 juegos del primer lugar, Toronto, en la División Este de la Liga Americana.

Boston superó a Nueva York 19-4 en los primeros tres juegos de la serie y buscaba su primera barrida de al menos cuatro juegos en el Bronx desde 1939.

Después de perder ocho seguidos contra los Medias Rojas, los Yankees mejoraron a 2-8 en la serie de la temporada.

Grisham conectó jonrones solitarios en turnos consecutivos al bate contra Dustin May (7-10).

Por los Medias Rojas, el venezolano Carlos Narváez de 4-1.

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 3-0 con una producida.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

