Chivas de Milito vencen al Necaxa de Gago en el Apertura mexicano

Las Chivas del Guadalajara dirigidas por Gabriel Milito se impusieron 3-1 a los Rayos del Necaxa de Fernando Gago, el martes en el estadio Akron, en Zapopan, en el arranque de la décima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Con la victoria, las Chivas (11º) llegaron a 11 puntos y los Rayos (13º) se quedaron con nueve unidades.

Este partido marcó el regreso de Fernando Gago al estadio de las Chivas, equipo del que salió de manera controversial en el torneo Apertura 2024 para asumir el mando del Boca Juniors argentino. Su regreso al balompié azteca se dio para este Apertura 2025 con el Necaxa.

Desde los minutos previos al partido hasta el final, Gago recibió numerosos insultos de la afición de las Chivas.

Al minuto 33, el Guadalajara lanzó un ataque profundo que terminó con el 1-0 que Armando González firmó con un remate frontal a escasos metros del arco. Santiago Sandoval marcó el 2-0 con un toque frente al arquero al 44.

Cristian Calderón acercó 2-1 al Necaxa con un remate dentro del área que fue desviado por un defensor al 49.

El 3-1 del Rebaño cayó al 90+4 con un zurdazo de media distancia de Cristian Inda.

“Jugamos con futbol el primer tiempo, con mucho corazón el segundo, pudimos sostener la diferencia y rematar en los minutos finales”, comentó Gabriel Milito en la conferencia posterior al partido.

Reaparece James Rodríguez

Con un gol y una asistencia del astro colombiano James Rodríguez, el León empató 2-2 con el Mazatlán en el estadio Nou Camp, en la ciudad de León.

Con este empate, el León (10º) llegó a 12 puntos y el Mazatlán (14º) a ocho unidades.

James Rodríguez marcó de penal (45+2) y dio pase para un gol del panameño Ismael Díaz (45+5).

El uruguayo Ánderson Duarte, con dos goles (61, 65), igualó por los Cañoneros del Mazatlán.

Los Bravos de Juárez (7º) derrotaron 3-1 a los Pumas de la Universidad Nacional (9º) en el estadio Olímpico Beníto Juárez.

El colombiano Oscar Estupiñán (14), Rodolfo Pizarro (69) y el brasileño Guilherme Castilho (90+5) anotaron los goles para el triunfo de los Bravos que llegaron a 15 puntos.

Guillermo Martínez (59) hizo el gol de los felinos universitarios que se quedaron con 13 unidades.

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, los Tuzos del Pachuca (8º) rescataron el empate 2-2 de visita ante La Franja del Puebla (18º).

El uruguayo Emiliano Gómez, con un doblete (47, 72), marcó los goles del Puebla que llegó a cinco puntos.

El neerlandés Oussama Idrissi (25) y Alan Bautista (82) anotaron por el Pachuca que tiene ahora 14 unidades.

--Resultados de la jornada:

-Martes:

Puebla-Pachuca 2-2

Guadalajara-Necaxa 3-1

Juárez-Pumas 3-1

León-Mazatlán 2-2

-Miércoles:

Cruz Azul-Querétaro

Tigres-Atlas

Toluca-Monterrey

Atlético San Luis-América

Santos-Tijuana

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 23 9 7 2 0 19 10 9

2. Monterrey 22 9 7 1 1 20 11 9

3. Toluca 19 9 6 1 2 22 11 11

4. América 18 9 5 3 1 18 10 8

5. Tijuana 16 9 4 4 1 19 10 9

6. Tigres 16 9 4 4 1 17 9 8

7. Juárez 15 10 4 3 3 13 12 1

8. Pachuca 14 10 4 2 4 13 12 1

9. Pumas 13 10 3 4 3 13 13 0

10. León 12 10 3 3 4 10 16 -6

11. Guadalajara 11 10 3 2 5 14 17 -3

12. Atlético San Luis 10 9 3 1 5 15 15 0

13. Necaxa 9 10 2 3 5 9 17 -8

14. Mazatlán 8 10 1 5 4 12 17 -5

15. Santos 7 9 2 1 6 12 17 -5

16. Atlas 7 9 1 4 4 15 22 -7

17. Querétaro 7 9 2 1 6 9 16 -7

18. Puebla 5 10 1 2 7 9 24 -15

