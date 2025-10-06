Chivas de Milito vencen con apuro a Pumas y siguen a la alza en México

El Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito logró su tercera victoria consecutiva al vencer de visita y con apuros 2-1 a los Pumas, el domingo por la duodécima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En franca mejora después de un difícil inicio de torneo, las Chivas (9º) llegaron a 17 puntos. Los Pumas (10º) sufrieron su quinta derrota -tercera al hilo- y se quedaron con 13 unidades.

"Las victorias eran indispensables y poco a poco hemos recuperado posiciones, pero tenemos que aumentar nuestro rendimiento porque se va achicando la cantidad de partidos por delante y no tenemos que caer en la irregularidad", comentó Milito al final del partido en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

Los Pumas desperdiciaron la oportunidad de rescatar el empate en tiempo de compensación al fallar un penal que el árbitro señaló tras una revisión en el VAR.

El mediocampista ecuatoriano Pedro Vite adelantó 1-0 a los felinos al minuto 48 al rematar en el área una pelota que no pudo despejar la defensa del Guadalajara.

Armando González igualó 1-1 por las Chivas con un remate de cabeza, al 55. El portero costarricense Keylor Navas manoteó la pelota cuando ya había rebasado la línea de meta.

La remontada del Rebaño se concretó al 90 cuando, tras un contragolpe, Daniel Aguirre apareció al filo del área chica para firmar el 2-1.

Al 90+6, el árbitro señaló el penal a favor de los Pumas; el colombiano Álvaro Angulo pidió la oportunidad de cobrarlo y mandó su tiro al travesaño.

Martial dejó ir el triunfo

La jornada se cerró en el estadio Caliente de Tijuana, donde los Xoloitzcuintles del Tijuana dirigidos por el uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu le sacaron el empate 2-2 a los Rayados del Monterrey del entrenador español Domenec Torrent.

El Tijuana (6º) llegó a 20 puntos y el Monterrey (3º) a 26 unidades.

Los Rayados jugaron sin sus figuras españolas Sergio Ramos y Sergio Canales; el primero no fue convocado para este partido que se jugó en cancha de césped sintético, y el segundo se recupera de una intervención quirúrgica.

Los Xoloitzcuintles tomaron ventaja al minuto 12 cuando Frank Boya mandó un remate de cabeza al poste izquierdo y el mismo mediocampista camerunés siguió el rebote para hacer el 1-0 con otro testarazo.

Germán Berterame se despachó un doblete para la voltereta de los Rayados.

El argentino igualó 1-1 al 45+6 con un remate frontal y puso el 2-1 con una media vuelta al 57.

Al 60, el ecuatoriano Adonis Preciado emparejó 2-2 por el Tijuana con un toque raso de zurda dentro del área.

Cerca del final, al 90+3, Anthony Martial apareció sin marca en el área chica del Tijuana y conectó un remate de cabeza que mandó a un lado del poste derecho.

Sorprendido por su falla, el francés se llevó las manos a la cabeza, se agachó y al levantarse se disculpó con sus compañeros mediante un gesto.

Después de 12 fechas completas, y al vencer de visita 4-2 al León, el Toluca del director técnico argentino Antonio Mohamed quedó como líder con 28 puntos.

Para los Diablos Rojos este fue su noveno triunfo en el torneo y el sexto consecutivo.

--Resultados de la jornada

-Viernes:

Necaxa-Pachuca 0-1

Mazatlán-Atlético San Luis 2-1

Atlas-Juárez 3-1

-Sábado:

Querétaro-Puebla 3-1

León-Toluca 2-4

Tigres-Cruz Azul 1-1

América-Santos 3-0

-Domingo:

Pumas-Guadalajara 1-2

Tijuana-Monterrey 2-2

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 28 12 9 1 2 35 16 19

2. América 27 12 8 3 1 26 11 15

3. Monterrey 26 12 8 2 2 25 19 6

4. Cruz Azul 25 12 7 4 1 22 15 7

5. Tigres 23 12 6 5 1 22 10 12

6. Tijuana 20 12 5 5 2 23 13 10

7. Pachuca 20 12 6 2 4 16 13 3

8. Juárez 18 12 5 3 4 16 15 1

9. Guadalajara 17 12 5 2 5 18 18 0

10. Pumas 13 12 3 4 5 15 19 -4

11. Atlas 13 12 3 4 5 21 27 -6

12. León 12 12 3 3 6 12 22 -10

13. Mazatlán 11 12 2 5 5 15 21 -6

14. Querétaro 11 12 3 2 7 14 21 -7

15. Atlético San Luis 10 12 3 1 8 17 20 -3

16. Santos 10 12 3 1 8 13 21 -8

17. Necaxa 9 12 2 3 7 11 21 -10

18. Puebla 5 12 1 2 9 10 29 -19

