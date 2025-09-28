Chivas hunde al Puebla mientras Pachuca y Atlas rompen malas rachas en México

Las Chivas del Guadalajara del técnico argentino Gabriel Milito lograron su segundo triunfo al hilo al vencer 2-0 al colista Puebla este sábado en la undécima jornada del torneo Apertura 2025, en la que Pachuca y Atlas tomaron oxígeno y quebraron sendas malas rachas.

El choque de los hombres de Milito debió celebrarse el viernes, pero fue postergado para el sábado por una tormenta que empeoró el estado de la cancha en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, escenario días atrás de dos conciertos de la cantante colombiana Shakira.

Las Chivas (9°) llegaron a 14 puntos y se alejaron de la parte baja de la tabla, mientras que el Puebla (18°), dirigido por el argentino Hernán Cristante, se quedó con cinco unidades en el fondo de la clasificación.

Un espectacular remate de tijera de Bryan González desde el corazón del área valió el 1-0 para el Guadalajara, al minuto 6.

Al 12, Omar Govea hizo el 2-0 con un disparo a más de 25 metros del arco que mandó al ángulo inferior izquierdo y se le escapó al portero Julio González.

Pachuca y Atlas rompen malas rachas

En el estadio Hidalgo, en Pachuca, los Tuzos (7°) vinieron de atrás para vencer 2-1 al Atlético San Luis (13°).

Comandado por el exseleccionador mexicano Jaime "Jimmy" Lozano, bajo presión por los flojos resultados, Pachuca rompió una racha de seis partidos sin ganar y llegó a 17 puntos.

San Luis se quedó con 10 unidades tras sufrir su séptima derrota en el torneo.

Sebastián Pérez Bouquet adelantó 1-0 al Atlético al minuto 14 con un remate de cabeza al filo del área chica y sobre la marcha.

El ecuatoriano Enner Valencia con un penalti, al 35, anotó el 1-1 para los dueños de casa.

Los Tuzos le dieron la vuelta al marcador al 40 con el 2-1 que el uruguayo Juan Sanabria marcó con un gol en propia puerta.

Por otro lado, en el estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara, el Atlas también quebró una cadena de seis juegos sin triunfo al vencer in extremis 3-2 al Necaxa.

Los Zorros del Atlas (14°), del entrenador argentino Diego Cocca, llegaron a 10 puntos.

Adiós a Berizzo

Dirigidos por el también argentino Fernando Gago, los Rayos del Necaxa (15°) se quedaron con nueve unidades.

Al minuto 9, el argentino Mateo García se barrió en el área chica para conseguir el 1-0 del Atlas.

Su compatriota Tomás Jacob emparejó 1-1 con un tiro frente a la portería, al 17.

La escuadra atlista retomó la ventaja al 29 con el 2-1 que marcó el serbio-montenegrino Uros Djurdjevic con un testarazo.

El 2-2 de los Rayos fue obra del colombiano Díber Cambindo con un toque a bocajarro, al 57.

El paraguayo Diego González con un penalti en el descuento, al 90+4, le dio el triunfo a los locales.

La jornada comenzó el viernes en el estadio Olímpico Benito Juárez, donde los Bravos de Juárez (6°) vencieron 2-0 al León del astro colombiano James Rodríguez.

Esta derrota de La Fiera (11°) devino el sábado en la renuncia del director técnico argentino Eduardo Berizzo.

--Resultados de la jornada:

-Viernes:

Juárez-León 2-0

-Sábado:

Puebla-Guadalajara 0-2

Pachuca-Atlético San Luis 2-1

Atlas-Necaxa 3-2

Monterrey-Santos Más tarde

Toluca-Mazatlán Más tarde

América-Pumas Más tarde

-Domingo:

Querétaro-Tigres

Tijuana-Cruz Azul

