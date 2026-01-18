Chivas logra ante Querétaro su tercer triunfo y lidera el Clausura mexicano

Las Chivas del Guadalajara hilaron su tercer triunfo consecutivo al imponerse 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro este sábado en el estadio Akron, en la continuación de la tercera fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

El Rebaño dirigido por el argentino Gabriel Milito llegó a nueve puntos y retomó el liderato que el viernes le había quitado, por diferencia de goles, el Monterrey, que goleó 5-1 al Mazatlán.

Armando "Hormiga" González (35'), campeón de goleo del torneo anterior, y Roberto "Piojo" Alvarado (61') marcaron los goles para este nuevo triunfo del equipo de Milito.

El argentino Mateo Coronel (81') consiguió el descuento para los Gallos Blancos.

De esta manera, las Chivas de Milito quedaron cómodas en la parte alta de la clasificación antes de que el torneo entre en pausa por los partidos que la selección mexicana jugará la próxima semana de visita ante Panamá y Bolivia, de preparación para la Copa del Mundo 2026.

Por cierto, el Guadalajara es el equipo que más jugadores aporta al Tri para esta gira de preparación con ocho elementos, entre ellos la Hormiga González y el Piojo Alvarado.

El Querétaro (15°), del entrenador chileno Esteban González, se quedó con un punto al sufrir su segunda derrota consecutiva.

En el estadio Victoria, el Atlas (4°) dirigido por el argentino Diego Cocca se impuso de visita 1-0 al Necaxa (13°) del entrenador uruguayo Martín Varini.

Arturo González (43') hizo el gol para la segunda victoria de los Zorros del Atlas, que llegaron a seis puntos.

Los Rayos del Necaxa sufrieron su segunda derrota al hilo y se quedaron con tres unidades.