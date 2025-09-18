Chivas y Tigres empatan en partido pendiente del Apertura mexicano

Después de una lluvia torrencial que puso a prueba el drenaje del estadio Akron, que será sede del Mundial 2026, el Guadalajara y los Tigres empataron 0-0 el miércoles en un partido pendiente de la primera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Tras un primer tiempo sin oportunidades de gol, los Tigres dieron el primer aviso en la segunda mitad. Al minuto 56, el argentino Ángel Correa conectó un disparo desde la línea frontal del área que atajó el portero Raúl Rangel.

Los felinos se salvaron al 60 cuando Armando González mandó un balón de volea al travesaño.

Las Chivas desperdiciaron un penalti al 63. El arquero argentino Nahuel Guzmán atajó con la mano derecha el cobro de Efraín Álvarez.

Correa conectó un nuevo disparo desde fuera del área que exigió otra intervención de Rangel, al 67.

Con este empate, las Chivas del Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito llegaron a ocho puntos.

Los Tigres, dirigidos por el también argentino Guido Pizarro, tienen ahora 15 unidades.

El próximo fin de semana cuando se celebre la novena jornada, los Tigres visitarán a los Pumas del portero costarricense Keylor Navas y del mediocampista galés Aaron Ramsey. El Guadalajara recibirá al campeón Toluca.

Retraso por aguacero

El partido comenzó con un retraso de una hora con 47 minutos debido a una tormenta eléctrica en las inmediaciones del estadio. El aguacero provocó la anegación momentánea de la cancha y la inundación en los niveles inferiores del escenario.

La intensa lluvia obligó a que los aficionados que llegaron con antelación al estadio buscaran refugio en la parte interior de las tribunas.

Este juego debió disputarse el segundo fin de semana de julio, pero fue aplazado debido a que se realizaba la parte final de los trabajos de colocación del césped de tecnología híbrida que la FIFA aprobó para la Copa del Mundo en 2026.

Tras una hora de retraso, el cuerpo arbitral salió a inspeccionar las condiciones del terreno de juego; para entonces la lluvia ya había drenado. Los equipos realizaron sus ejercicios de calentamiento con normalidad y el partido se jugó sin charcos en la cancha.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Monterrey 21 8 7 0 1 18 9 9

2. Cruz Azul 20 8 6 2 0 16 8 8

3. América 17 8 5 2 1 16 8 8

4. Toluca 16 8 5 1 2 19 11 8

5. Tigres 15 8 4 3 1 16 8 8

6. Tijuana 13 8 3 4 1 14 10 4

7. Pachuca 13 8 4 1 3 11 8 3

8. Pumas 12 8 3 3 2 11 9 2

9. Juárez 12 8 3 3 2 8 8 0

10. León 11 8 3 2 3 8 9 -1

11. Guadalajara 8 8 2 2 4 11 13 -2

12. Santos 7 8 2 1 5 11 13 -2

13. Atlético San Luis 7 8 2 1 5 11 14 -3

14. Mazatlán 6 8 1 3 4 9 14 -5

15. Atlas 6 8 1 3 4 14 21 -7

16. Necaxa 6 8 1 3 4 7 14 -7

17. Querétaro 4 8 1 1 6 7 16 -9

18. Puebla 4 8 1 1 6 7 21 -14

str/arm