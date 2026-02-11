Chloe Kim y Queralt Castellet, sin problemas a la final olímpica de halfpipe

Sin sobresaltos, la estadounidense Chloe Kim y la española Queralt Castellet, vigentes campeona y subcampeona olímpicas de la prueba, se clasificaron este miércoles para la final del snowboard halfpipe femenino de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina

Kim, californiana de 25 años y de padres surcoreanos, aspira a un tercer oro consecutivo y fue la mejor de la ronda clasificatoria llegando a 90,25 puntos en su primer run, suficiente para liderar con autoridad en el snowpark de Livigno y ganar confianza antes de la final del jueves

La segunda mejor de la ronda clasificatoria fue la japonesa Sara Shimizu (87,50) y la tercera la también estadounidense Maddie Mastro (86,00)

Con su autoridad de este miércoles, Kim parece haber dejado atrás la lesión en un hombro que sufrió en un entrenamiento a un mes de los Juegos

"Llevo haciendo esto durante 22 años, ¿de acuerdo? La memoria muscular existe. Puede que se me dé mejor el snowboard que caminar", dijo a su paso por la zona mixta, sin perder la sonrisa

"No sentí que estuviera oxidada. Obviamente hay nervios, pero creo que en los Juegos Olímpicos estoy tan feliz de haber llegado, especialmente esta vez. Así que, sinceramente, siento que no estaba tan nerviosa como en los anteriores", avanzó

Kim, inevitablemente, no pudo dejar de pensar en su hombro en este preámbulo de la final, pero lanzó un mensaje tranquilizador

"Siento que mi hombro ha estado muy bien. Se ha portado muy bien, así que estoy agradecida por eso. No hemos tenido contratiempos. He estado trabajando sin descanso para ponerlo lo más fuerte posible y, obviamente, el soporte para el hombro ayuda mucho. Tenemos un equipo médico increíble. Tengo una fisioterapeuta increíble. Hace siempre falta tener un equipo, pero está funcionando, así que ¡vamos, equipo!", celebró

- Los nervios de una veterana -

También muy satisfecha tras la ronda clasificatoria estaba Castellet, de 36 años y que disputa sus sextos Juegos Olímpicos

Obtuvo el séptimo mejor resultado de la ronda, con una mejor manga de 81,00 puntos, lo que le permitió entrar sin apuros entre las doce mejores, que se disputarán las medallas

"Me he sentido súper bien. Hoy estaba muy, muy nerviosa porque sabía que había sacar todo para poder entrar en la final. Mi segundo run fue mejor que el primero, me sentí mejor incluso", explicó después de la ronda

Castellet ha vivido en estos veinte años acudiendo a Juegos Olímpicos la progresión que ha tenido su deporte, con la aparición de jóvenes competidoras que han elevado el listón, con Chloe Kim al frente

"La situación está todo el rato cambiando. Hace unos años con un 75 podías estar tranquilo, hoy ya no. Hoy ya sé que hasta que no tengas un 80 es muy probable que te quedes fuera de la final. Hay muchísimo nivel y hay muchas chicas que están muy bien", señaló

Castellet está focalizada al 100% en la final y en la pelea por las medallas

"Mañana va a ser una competición totalmente diferente. Las condiciones van a ser diferentes (hay previsión de nieve en Livigno, cuando este miércoles compitió con sol radiante) y todas tendremos que adaptarnos", aseveró