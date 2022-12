Chomsky pide "buscar acuerdos de cualquier tipo" para evitar la escalada del conflicto

Clausura telem√°ticamente el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona

BARCELONA, 11 Dic. 2022 (Europa Press) -

El fil√≥sofo, ling√ľista y activista estadounidense Noam Chomsky ha afirmado que "hay que buscar acuerdos de cualquier tipo para intentar evitar la escalada del conflicto" en Ucrania, pa√≠s al que ha definido textualmente como socio de facto de la OTAN.

Chomsky clausuró el sábado por la noche, con una videoconferencia en directo, el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, informan los organizadores en un comunicado.

A preguntas del p√ļblico, explic√≥ que la invasi√≥n rusa es "un crimen de guerra a la misma altura que la de Hitler en Polonia o la de Estados Unidos en Irak".

Para él, el origen está en el acuerdo de los presidentes ruso y estadounidense, Mijail Gorbachov y George Bush (1990), para que la reunificada Alemania entrara en la OTAN a condición de que la Alianza no se expandiera más hacia el Este, decisión que el futuro presidente americano Bill Clinton no respetó, dijo Chomsky.

El intelectual también se refirió a la crisis climática: advirtió de que faltan pocas décadas para evitar un punto irreversible, instó al activismo a concentrarse en "dar a conocer la naturaleza de las amenazas climáticas" y pidió a los diversos poderes trabajar juntos en una solución.

Respecto a la lucha de otros activistas por liberar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirmó precisamente que hace falta mucho activismo para dar más difusión al caso.

Premios del festival

Tambi√©n se entregaron los premios del festival: el Mejor Largometraje fue 'Go through the dark' (de Yunhong Pu, China 2021); el Mejor Cortometraje de Ficci√≥n, 'Adjustment' (Mehrdad Hasani, Ir√°n 2022); el Mejor Cortometraje Documental, 'A robot for Colcabamba' (Luciano Gorriti y Adri√°n Portugal, Per√ļ 2021) y el Mejor Cortometraje Catal√°n, 'El rellotge del meu pare' (Francesc Palau, Espa√Īa 2022).

La clausura acabó con la proyeccción de cortometrajes de directores catalanes noveles: 'La mort petita', 'Aquesta nit', 'El bosc de la quimera' e 'Inefable'.

Y se dieron los Premis Humans - Premios de Derechos Humanos de Barcelona: al escritor ucraniano Andréi Kurkov (Premio Letras y Derechos Humanos); la política afgana Malalai Joya (Voz y Derechos Humanos); el abogado y periodista colombiano Daniel Mendoza Leal (Mirada y Derechos Humanos); el periodista y ex director de FundiPau, Jordi Armadans (Arcadi Oliveres); la abogada y miembro de Coordinadora de Barrios Patricia Fernández Vicens (Derechos Humanos) y la Fundació Pare Manel (Honorífico).

Europa Press