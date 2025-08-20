Choque de autobuses en Afganistán deja 79 muertos

Por Mohammad Yunus Yawar

KABUL, 20 ago (Reuters) - Un autobús abarrotado que transportaba a afganos expulsados de Irán se estrelló en el oeste de Afganistán y al menos 79 personas murieron, según informaron el miércoles las autoridades.

En el accidente ocurrido en la autopista Herat-Kabul se vieron implicados una motocicleta, un camión y un autobús a última hora del martes, dijo Ahmdullah Muttaqi, jefe del departamento de información del gobierno provincial de Herat.

El autobús transportaba refugiados afganos expulsados de Irán, parte de un éxodo de cientos de miles de personas, que se dirigían a Kabul desde la frontera iraní.

Abdul Mateen Qaniee, portavoz del Ministerio del Interior, dijo que el autobús se incendió tras el accidente, ocurrido a 30 minutos en coche de Herat. Dijo el miércoles que el número de muertos ascendía a 79 y que entre los fallecidos había 17 niños.

Las imágenes de vídeo del lugar de los hechos mostraban el autobús envuelto en potentes llamas mientras un camión de bomberos intentaba sofocarlas. Las imágenes mostraban que del autobús solo quedaba un esqueleto de metal carbonizado.

Los accidentes de tráfico son habituales en Afganistán, donde la deficiencia de las infraestructuras se ha visto agravada por décadas de guerra y los conductores no respetan las normas.

"Instamos a las autoridades de transporte a que proporcionen información precisa sobre el accidente lo antes posible y a que compartan sus conclusiones sobre la parte responsable", dijo Zabihullah Mujahid, portavoz del Gobierno afgano.

