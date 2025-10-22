Choque de dos autobuses deja 46 muertos en Uganda, según un balance revisado

Al menos 46 personas murieron y varias resultaron heridas la madrugada del miércoles por la colisión de dos autobuses en una importante autopista del norte de Uganda, informó la policía tras revisar a la baja un balance inicial de 63 fallecidos.

El incidente se produjo en la vía que conecta la capital Kampala con la ciudad de Gulu poco después de medianoche. Los dos buses "chocaron de frente durante una maniobra de adelantamiento" en un accidente que involucró dos vehículos más, según un comunicado policial.

El reporte detalla que uno de los conductores "intentó evitar la colisión", pero finalmente el choque desencadenó "una reacción en cadena que provocó la pérdida de control de los demás vehículos y varios vuelcos".

Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, asegura el texto sin detallar su número ni la gravedad de las lesiones.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en este país del este de África y en el resto del continente. Según un informe policial, 5144 personas perdieron la vida en choques en Uganda durante 2024.

