Choque de dos embarcaciones de crucero en el Nilo, muere una italiana

Según un comunicado de la Farnesina, el consulado italiano está en contacto con el cónyuge de la fallecida y con los operadores turísticos que asistieron a otros ciudadanos italianos a bordo de la embarcación involucrada.

La colisión se produjo aproximadamente a 30 kilómetros de Luxor, alrededor de las 19 hora local.

La nave Royal Beau Rivage transportaba a decenas de italianos y, lamentablemente, la mujer que murió estaba acompañada por su esposo.

Las autoridades italianas han activado al cónsul honorario en Luxor para gestionar la situación.

Un primer informe indicó que la colisión causó daños significativos, destruyendo al menos cuatro cabinas del Royal Beau Rivage.

La Farnesina y la embajada italiana en Egipto están monitoreando de cerca la situación en Luxor, donde varios compatriotas se vieron implicados en este trágico incidente durante su crucero por el Nilo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, está informado sobre el desarrollo de los acontecimientos. (ANSA).