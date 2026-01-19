Choque de minibús escolar en Sudáfrica mata al menos a 13 niños, según la policía

JOHANNESBURGO (AP) — Un camión y un minibús escolar chocaron en la provincia sudafricana de Gauteng el lunes, matando al menos a 13 niños, informaron las autoridades.

Reportes preliminares indicaron que al menos 11 menores murieron en el lugar, y dos más sucumbieron a sus heridas en el hospital.

El vehículo privado trasladaba estudiantes a varias escuelas primarias y secundarias en el suroeste de Johannesburgo el lunes cuando ocurrió el incidente alrededor de las 7:00 de la mañana, según las autoridades.

Testigos dijeron que el minibús que transportaba a los niños estaba adelantando a otros vehículos parados cuando chocó de frente con el camión. La policía señaló que el incidente está siendo investigado y que el conductor del camión será interrogado.

El ministro del Departamento de Educación provincial, Matome Chiloane, dijo a los reporteros que el conductor del autobús escolar también será investigado por posiblemente conducir de manera imprudente.

Los Servicios de Emergencia de Gauteng trasladaron a cinco pacientes al Hospital Sebokeng, y otros dos fueron llevados al Hospital Kopanong para recibir atención médica adicional. El conductor del autobús también sufrió heridas y fue uno de los trasladados al hospital.

Se veía a padres llorando desconsolados en el lugar del percance, cuando los servicios de emergencia recogían libros y material escolar.

El presidente Cyril Ramaphosa expresó su tristeza por la pérdida de vidas, y dijo que las autoridades nacionales y provinciales proporcionarán a las familias y escuelas el apoyo psicosocial necesario.

“Nuestros niños son los activos más preciados de la nación y debemos hacer todo lo posible —desde observar las reglas de tránsito hasta la calidad de los proveedores de servicios”, dijo Ramaphosa.

La ministra de Educación básica del país, Siviwe Gwarube, subrayó que muchos de los percances que involucran transporte escolar son causados por errores del conductor. También hizo un llamado al Departamento de Transporte para asegurarse de que los vehículos encargados de transportar a los escolares sean aptos para circular.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.