Choque de trenes deja al menos 7 muertos en el centro de India

NUEVA DELHI (AP) — Un tren de pasajeros chocó contra un tren de carga en el centro de India el martes, causando la muerte de al menos cinco personas y dejando a varias otras heridas, informó un alto funcionario del gobierno.

El incidente ocurrió cerca de Bilaspur, a unos 116 kilómetros (72 millas) de la capital del estado de Chhattisgarh, Raipur.

Canales de televisión mostraron imágenes de un tren colisionando con otro cerca del sitio del incidente. Los rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros.

El tren local de pasajeros impactó al tren de carga por detrás y volcó algunos vagones, comentó el alto funcionario del gobierno Sanjay Agarwal a LA NACION.

"El equipo de rescate está tratando de cortar el tren para sacar a algunos pasajeros atrapados dentro", expresó.

En un comunicado, el operador de la red Indian Railways indicó que ha movilizado todos sus recursos para los esfuerzos de rescate y el traslado de los heridos a hospitales locales para su tratamiento. Agregó que se ha iniciado una investigación sobre la causa del choque.

Las colisiones de trenes no son infrecuentes en India, donde la vasta red ferroviaria enfrenta problemas de infraestructura envejecida y errores humanos.

Más de 10 millones de personas viajan en los 14.000 trenes de India cada día a lo largo de 64.000 kilómetros de vías. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la seguridad ferroviaria, se producen varios cientos de incidentes —algunos mortales— anualmente, y a menudo se atribuyen a errores humanos o sistemas de señalización obsoletos.

Un choque en la región oriental del país en 2023 causó la muerte de más de 280 personas en lo que fue uno de los desastres ferroviarios más mortales de India.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.