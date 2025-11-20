Choque de trenes en República Checa deja decenas de heridos
PRAGA (AP) — Un tren expreso colisionó el jueves contra otro tren de pasajeros en el sur de República Checa y causó docenas de heridos, según las autoridades.
El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Ceske Budejovice alrededor de las 6:20 de la mañana.
Dos personas sufrieron lesiones graves y unas 40 más padecían heridas leves, explicó el servicio regional de rescatistas.
El tráfico entre Ceske Budejovice y la ciudad de Plzen quedó suspendido y no se espera que se reanude hasta por la tarde.
Las autoridades estaban investigando la causa del siniestro.
