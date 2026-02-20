Choque de vehículos deja 18 muertos en Egipto, afirma la prensa local

Al menos 18 personas murieron el jueves por el choque de un minibús que transportaba trabajadores pesqueros y un camión en el noreste de Egipto, informaron este viernes medios locales.

Los vehículos chocaron en una carretera que comunica los puertos del norte del país a la capital egipcia. Sin embargo, las autoridades egipcias no han publicado todavía un balance oficial.

Según el diario Al Shorouk, el accidente fue causado por "la excesiva velocidad, agravada por una visibilidad baja debido a las malas condiciones meteorológicas".

El primer ministro egipcio, Mustafá Madbouly, quien presentó sus condolencias a las familias de las víctimas, ordenó el pago de una compensación financiera a las familias de las víctimas.

Los accidentes de circulación son frecuentes en Egipto, donde el código vial es poco respetado y las vías se encuentran en mal estado.

En 2024, más de 5.200 personas murieron en las carreteras egipcias, según la agencia central de estadísticas.