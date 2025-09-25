Choque entre presos deja al menos 10 muertos en cárcel de Ecuador
Una disputa entre presos de bandas narco rivales dejó al menos diez muertos en una nueva matanza den
Una disputa entre presos de bandas narco rivales dejó al menos diez muertos en una nueva matanza dentro de una cárcel de Ecuador, sumido en la violencia del narcotráfico, informó la Policía el jueves.
La cifra eleva a 24 el número de presos fallecidos en circunstancias similares en los últimos tres días. Imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por AFP muestran cuerpos desmembrados y ensangrentados en el suelo.
Las penitenciarías ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales que se enfrentan por el poder y protagonizan masacres que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.
