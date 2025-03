Choques entre fuerzas gubernamentales y leales a Assad dejan más de 70 muertos en la costa de Siria

LATAKIA, Siria (AP) — Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Siria y hombres armados leales al expresidente Bashar Assad en la región costera del país dejaron más de 70 muertos y una zona fuera del control del gobierno, dijo el viernes un grupo que monitorea la guerra.

Las fuerzas gubernamentales enviaron durante la noche un gran número de refuerzos a las ciudades de Latakia y Tartus, así como a pueblos y aldeas próximas que son el bastión de la minoría alauita y una base de apoyo para Assad, para intentar controlar la situación, según reportó la prensa estatal.

Los choques son los peores desde que Assad fue apartado del poder a principios de diciembre por grupos insurgentes liderados por el islamista Hayat Tahrir al-Sham, o HTS. Desde la caída de Assad, se han registrado ataques sectarios contra miembros de la minoría alauita a pesar de que, oficialmente, las nuevas autoridades se han mostrado en contra de los castigos colectivos o la venganza sectaria.

El viernes por la mañana, se desplegó un gran número de tropas en Latakia y no se vio a civiles por las calles, ya que el toque de queda impuesto en la ciudad y otras áreas costeras seguía en vigor. Efectivos de las fuerzas de seguridad informaron de algunos enfrentamientos en uno de los barrios, pero la mayor parte de la ciudad estaba tranquila y en manos del gobierno.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, indicó que desde que comenzaron los enfrentamientos el jueves por la tarde han muerto 35 miembros de las fuerzas gubernamentales, 32 combatientes leales a Assad y cuatro civiles.

El director del Observatorio, Rami Abdurrahman, señaló que las inmediaciones de las ciudades costeras de Baniyas y Jableh seguían bajo el control de leales a Assad, así como su ciudad natal, Qardaha, y muchas aldeas alauitas próximas.

Un residente de Qardaha contó a The Associated Press por mensaje de texto que la situación “es muy mala”. El vecino, que pidió no ser identificado por razones de seguridad, comentó que las fuerzas gubernamentales estaban disparando con ametralladoras pesadas en zonas residenciales.

Otro residente apuntó que no habían podido salir de casa desde el jueves por la tarde debido a la intensidad de los tiroteos.

Según Abdurrahman, los enfrentamientos comenzaron cuando las fuerzas de seguridad intentaron detener a una persona buscada cerca de Jableh y fueron emboscadas por leales a Assad.

El conflicto en Siria, que comenzó en marzo de 2011, ha causado más de medio millón de muertos y millones de desplazados.

Los periodistas de The Associated Press Abby Sewell y Bassem Mroue en Beirut contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.