Chris Jones admite error en derrota de Chiefs ante Jaguars: “Es una lección para mí”, afirma

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Chris Jones asumió la responsabilidad de su error en la jugada decisiva en la derrota de los Chiefs ante Jacksonville la semana pasada, cuando el tackle defensivo pensó que Trevor Lawrence estaba derribado y se detuvo en la jugada, solo para ver al quarterback de los Jaguars se levantara y entrara a la zona de anotación.

El touchdown de Lawrence con 23 segundos restantes llevó a la victoria 31-28 de los Jaguars ante Chiefs.

"Es un punto de enseñanza para mí. Un poco de adversidad. No puedo pensar que la jugada ha terminado, ¿sabes a lo que me refiero?", dijo Jones el jueves, el día en que normalmente habla con los reporteros locales. "Es una lección de aprendizaje. Pensé que había terminado, pensé que lo habíamos derribado".

Los Jaguars enfrentaron una primera y gol en la línea de una yarda tras una penalización por interferencia de pase. Pero no tenían tiempos muertos, así que si Lawrence hubiera sido tocado en la jugada, probablemente habrían tenido solo una oportunidad más para un touchdown ganador.

"Es un asunto extraño", dijo el coordinador defensivo de los Chiefs, Steve Spagnuolo. "Escuchen, siempre hablamos de ‘Nunca asumir’... Creo que los muchachos se dejaron llevar por el momento. Pensaron que estaba derribado. Esperamos haber aprendido de esto".

De hecho, varios jugadores de los Chiefs además de Jones observaron cómo Lawrence se levantaba y se lanzaba a la zona de anotación.

"De alguna manera, necesitábamos derribarlo", dijo Spagnuolo. "Hubo otras cosas que ocurrieron en esa jugada que nos habrían dado otra oportunidad de defender otra jugada. Estamos asumiendo que Chris habría llegado allí. No lo sabemos. Hay muchas cosas en esa jugada que podrían haber salido mejor. Todos los muchachos te dirían eso".

Jones nunca ha sido de los que eluden la responsabilidad por una jugada o un error, y lo asumió el jueves. Pero también dijo que fue pura coincidencia que eligiera desactivar sus cuentas de redes sociales antes del juego contra Jacksonville.

No sorprende que Jones fuera duramente criticado por lo que algunos percibieron como una falta de esfuerzo en el eventual touchdown ganador.

"Personalmente, me califico de manera diferente a como todos los demás me califican", dijo Jones. "Para mí, fue difícil. Tuve la oportunidad, ¿sabes a lo que me refiero? Y simplemente pensé que estaba derribado. Tal vez es mi trabajo no pensar. Es mi trabajo terminar".

El QB de los Chiefs, Patrick Mahomes, fue uno de los jugadores de los Chiefs que defendieron a Jones esta semana, y el tackle defensivo perenne del Pro Bowl dijo el jueves que no sintió que fuera necesario dirigirse al equipo.

"Creo que entienden que pensé que la jugada había terminado. No me rindo, ¿sabes a lo que me refiero?", dijo Jones. "Fue solo una de esas instancias en las que pensé que estaba derribado.

Pensé que íbamos a derribarlo de nuevo."

