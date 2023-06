Chris licht, presidente ejecutivo de cnn, deja su cargo

(.)

Por Helen Coster

7 jun (Reuters) - El presidente y director ejecutivo de la cadena estadounidense CNN, Chris Licht, renunció con efecto inmediato, anunció el miércoles la matriz de la empresa de medios, Warner Bros. Discovery.

La compa√Ī√≠a dijo que, mientras busca el reemplazo de Licht, ha establecido un equipo de liderazgo interino que incluye a Amy Entelis, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de contenido y talento; Virginia Moseley, vicepresidenta ejecutiva editorial; y Eric Sherling, vicepresidente ejecutivo de programaci√≥n en Estados Unidos.

También se sumará David Leavy, director de operaciones, en el área comercial.

La decisión se produce menos de una semana después de que la revista Atlantic publicara un informe crítico sobre Licht.

En un correo electr√≥nico al personal el mi√©rcoles, el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, escribi√≥ que la compa√Ī√≠a realizar√° una amplia b√ļsqueda, interna y externa, de un nuevo l√≠der.

"Este trabajo nunca iba a ser fácil, especialmente en un momento de gran turbulencia y transformación, y Chris puso su corazón y alma en él", escribió Zaslav.

"Desafortunadamente, las cosas no salieron como esper√°bamos, y en √ļltima instancia, eso depende de m√≠", sostuvo.

Licht, quien recientemente se desempe√Ī√≥ como vicepresidente ejecutivo de programaci√≥n especial en CBS y productor ejecutivo de "The Late Show with Stephen Colbert" asumi√≥ su cargo en mayo de 2022, reemplazando a Jeff Zucker, quien se vio obligado a renunciar despu√©s de no revelar una relaci√≥n consensuada con una colega.

Entre otros aspectos, Licht se ha criticado por la decisión de la cadena de transmitir un evento el 10 de mayo con el expresidente republicano Donald Trump, durante el cual reiteró falsedades sobre su derrota en las elecciones de 2020 y dijo que si era reelecto indultará a muchos de sus partidarios condenados por participar por el ataque al Capitoli del 2021.

Trump también llamó a la moderadora de CNN, Kaitlan Collins, una "persona desagradable".

Los √≠ndices de audiencia de CNN han estado cayendo, incluso cuando la empresa intenta conseguir m√°s televidentes republicanos. (Reporte de Tiyashi Datta en Bangalore. Editado en espa√Īol por Marion Giraldo)

Reuters