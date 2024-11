Chris Olave, de Saints, sale del hospital tras conmoción y regresará a Nueva Orleans con el equipo

CHARLOTTE, Carolina del Norte (AP) — Chris Olave, wide receiver de Saints, fue dado de alta del Centro Médico de las Carolinas y se le permitió regresar a Nueva Orleans el domingo por la noche con sus compañeros de equipo después de recibir un duro golpe en el centro del campo en la derrota 23-22 ante los Panthers de Carolina.

El pase obligó al quarterback de Saints Derek Carr a defenderse después del partido debido a las críticas de un excompañero de equipo.

Olave sufrió una conmoción en el primer cuarto después de un fuerte golpe del safety de Panthers Xavier Woods, por lo que fue inmovilizado y trasladado a un hospital para su revisión.

Los Saints reportaron que Olave tenía movilidad en todas sus extremidades.

Olave cruzó el campo por el centro con una trayectoria cuando fue golpeado entre dos defensivos, Woods y el cornerback Dane Jackson. Woods aparentemente se lanzó con el hombro, pero golpeó la cabeza de Olave mientras éste buscaba atrapar el balón durante la carrera.

Inmediatamente volaron los pañuelos amarillos y Woods fue castigado por rudeza innecesaria.

Olave permaneció tendido en el campo varios minutos mientas era atendido por los médicos y la afición observaba en silencio y jugadores de ambos equipos lo rodearon.

Movía sus brazos mientras era transportado en un carrito rumbo al al vestidor.

Michael Thomas, quien fuera jugador de los Saints, criticó en redes sociales a Carr, diciendo: “amigos, da miedo, entra en pánico y arroja al balón”.

Además reposteó otro mensaje en la red social X que sugería que Carr debería ser multado por lanzar “pases dignos de hospital”.

Carr habló más de cuatro minutos sobre los comentarios de Thomas después del partido.

“Se me hace un nudo en el estómago cada vez que uno de mis compañeros se lesiona porque los amo mucho”, dijo Carr. “No importa si me caen bien o no, y resulta que amo a Chris Olave. Tenemos una gran relación. Odio, y no me gusta usar mucho esa palabra, pero odio momentos como ese”.

Carr dijo que Thomas parece ser el único compañero de equipo que no se ha llevado bien con él en la NFL.

AP