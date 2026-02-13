Chris Paul se retira de la NBA tras 21 temporadas al iniciar el fin de semana del Juego de Estrellas

Chris Paul, el “Point God”, que fue seleccionado 12 veces para el Juego de Estrellas y ganó dos medallas de oro olímpicas, anunció su retiro el viernes como broche de oro de una carrera de 21 temporadas que sin duda merecerá su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto.

Paul hizo el anuncio el primer día del fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA en la casa de los Clippers de Los Ángeles en Inglewood, California. Paul disputó su última temporada —una abreviada— con los Clippers, que lo enviaron a casa en diciembre y terminaron traspasándolo a Toronto a principios de este mes.

Los Raptors sabían que Paul nunca jugaría en Toronto, y eso planteó la pregunta de si la leyenda de Wake Forest intentaría terminar la temporada con otro equipo en busca de lo único que nunca consiguió: un título de la NBA.

La respuesta llegó el viernes. Se acabó. Paul comentó el verano pasado que ha odiado perderse eventos con sus hijos en los últimos años, y ahora puede dedicarse mucho más a su familia y a otros intereses.

Paul escribió en una publicación en redes sociales, al anunciar la decisión: “Es hora de que yo esté presente para otros y de otras maneras”.

A principios de esta temporada insinuó con fuerza que este año iba a ser el último. Paul fue elegido cuatro veces al primer equipo All-NBA, y ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA con 12.552 asistencias y 2.728 robos. Fue el primer jugador en anotar al menos 20.000 puntos mientras registraba al menos 10.000 asistencias; LeBron James y Russell Westbrook también lo han logrado desde entonces.

Paul se convirtió, posiblemente, en el jugador más exitoso en la historia de la franquicia de los Clippers al liderar al equipo a seis temporadas ganadoras de 2011 a 2017, incluidos los dos primeros títulos de la División Pacífico de los Clippers y tres victorias en series de playoffs. Paul regresó a Los Ángeles como agente libre en julio del año pasado, reincorporándose a una franquicia donde es querido por los aficionados, pero todo se torció rápidamente, y el último partido de Paul con los Clippers fue el 1 de diciembre.

Resultó ser su último partido en la NBA, punto.

“Aunque este capítulo de ser un ‘jugador de la NBA’ ha terminado, el juego del baloncesto quedará para siempre grabado en el ADN de mi vida, abarcando tres décadas. ¡¡Es una locura incluso decir eso!! Jugar al baloncesto para ganarme la vida ha sido una bendición increíble que también vino con mucha responsabilidad. Lo asumí todo”, escribió Paul.

Paul es uno de siete jugadores cuya carrera en la NBA se extendió al menos 21 temporadas. Y ya está en el Salón de la Fama: el ‘Redeem Team’ olímpico de 2008 fue exaltado como parte de la clase de 2025. No pasará mucho tiempo antes de que también ingrese por méritos propios.