Chris Pratt lleva al público a un viaje inmersivo en IA en "Sin Piedad"

Por Hanna Rantala

LONDRES, 20 de enero - La película de suspenso "Sin Piedad" imagina un futuro cercano en el que el sistema judicial funciona con inteligencia artificial y los sospechosos son considerados culpables a menos que puedan demostrar su inocencia.

En un Los Ángeles de 2029 plagado de violencia, el detective de policía Chris Raven (Chris Pratt) se despierta en estado de estupor, encadenado a una silla, frente a la jueza Maddox (Rebecca Ferguson), una inteligencia artificial que él mismo ayudó a crear. Raven es acusado de asesinar a su esposa y dispone de 90 minutos para demostrar su inocencia o será ejecutado en el acto.

La película, dirigida por Timur Bekmambetov, parece una obra de teatro, dijeron Pratt y Ferguson, que se reparten en distintos escenarios, se comunican por auriculares y representan escenas de entre 40 y 50 minutos de duración.

"Nunca he interpretado a un robot o a una IA que se introduce en las emociones humanas", afirma Ferguson. "Las conversaciones que surgieron con ello fueron muy divertidas".

"Para mí, estar confinado en una silla fue algo diferente. Soy una persona bastante física", dijo Pratt, que pidió que le ataran para las tomas.

"Me resultó útil porque realmente sentí que podía luchar contra ello, y me sentí aún más claustrofóbico".

Para retratar a una Maddox inmóvil que imita a los humanos, Bekmambetov dio a Ferguson una tabla de emociones.

"Me decía: 'Quiero que sonrías en el momento más extraño'", dijo. "No tenía mucho con lo que trabajar, aparte de detrás de los ojos".

Maddox tiene acceso a la nube de la ciudad, a la que todos los ciudadanos están legalmente obligados a conectar sus dispositivos, y que Raven puede utilizar para intentar exonerarse.

Rodada con el estilo de Bekmambetov, gran parte de la acción de la película transcurre en pantallas. Mientras Maddox y Raven rastrean las cuentas de las redes sociales, los canales de vigilancia, las cámaras corporales de la policía, los timbres de las puertas y las bases de datos, las imágenes se proyectan en las paredes del tribunal futurista.

Pratt cree que el carácter inmersivo de la película hará que el público se cuestione su propio comportamiento.

"Probablemente pensarán: 'He grabado cada una de mis acciones en piedra digital durante los últimos 12-15 años. Si alguna vez se me pone en una situación en la que esto pueda usarse en mi contra, hay mucho material ahí fuera", dijo.

"En cierto modo, estás en el mismo viaje que mi personaje. Mientras yo me defiendo, tú defiendes tus propias acciones", dijo Pratt. "Es como si te echaran la vida encima. Es un poco chocante".

"Sin Piedad" se estrenará a nivel global el jueves. (Reporte de Hanna Rantala, Editado en Español por Ricardo Figueroa)