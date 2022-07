Christian Eriksen jugará en el Manchester United hasta 2025

"Jugar con la roja del United en Old Trafford será una sensación increíble"

MADRID, 15 Jul. 2022 (Europa Press) -

El jugador internacional danés Christian Eriksen jugará en el Manchester United de la Premier League las tres próximas temporadas, tras el acuerdo alcanzado entre los 'red devils' y el centrocampista, que llega libre tras su paso por el Brentford.

"El Manchester United se complace en confirmar que Christian Eriksen se ha incorporado al club, firmando un contrato hasta junio de 2025", anunció el club de Mánchester.

Internacional en 115 ocasiones con Dinamarca, Eriksen ha jugado un total de 237 partidos en la Premier League, liga que conoce a la perfección, con un total de 52 goles y 71 asistencias entre Brentford y Tottenham.

"El Manchester United es un club especial y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será una sensación increíble", reconoció Eriksen en declaraciones a los medios.

Se pondrá a las órdenes del nuevo técnico 'red devil', el neerlandés Erik Ten Hag. "He visto el trabajo de Erik en el Ajax y sé el nivel de detalle y preparación que pone todos los días. Está claro que es un entrenador fantástico. Habiendo hablado con él y aprendido más sobre su visión y la forma en que quiere que juegue el equipo, estoy aún más emocionado por el futuro", reconoció.

Por su parte, el director de fútbol del Manchester United, John Murtough, aseguró que Eriksen, quien superó un infarto en la última EURO y volvió a sentirse futbolista gracias al Brentford tras un obligado parón, es uno de los "mejores" en su posición.

"No sorprende que haya tenido tantas opciones este verano, por lo que estamos muy contentos de que esté convencido de que este es el club adecuado para él. Además de su excelente técnica, Christian agregará una valiosa experiencia y habilidades de liderazgo al equipo, y estamos ansiosos por ver estos beneficios en el campo la próxima temporada y más allá", manifestó.