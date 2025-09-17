Christian González regresa a los entrenamientos de Patriots tras lesión; su estado es incierto

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — El esquinero de los Patriots Christian González está de vuelta en el campo de práctica. Sin embargo, no está tan claro si se encuentra en camino de hacer su debut en la temporada el domingo, cuando Nueva Inglaterra reciba a Pittsburgh.

González entrenó el miércoles por primera vez desde que sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la primera práctica con equipo completo en el campamento de entrenamiento de los Patriots el 28 de julio. Se ha perdido los dos primeros compromisos de la temporada.

“Ha sido un desafío estar fuera tanto tiempo, pero estoy enfocado en el presente, así que realmente no me preocupa la lesión y realmente no respondo preguntas sobre eso. Ha sido difícil. Ha sido duro. Pero es parte del fútbol americano. Todo en el fútbol americano es difícil. Te va a poner a prueba físicamente. Te va a poner a prueba mentalmente. Es solo parte de ello”, expresó González.

Los Patriots practicaron con casco y protectores el miércoles, pero durante el periodo abierto a los reporteros, el joven de 23 años solo fue visto mientras se involucraba en ejercicios sin restricciones aparentes.

El entrenador Mike Vrabel solo dijo “claro”, cuando se le preguntó si era posible que González pudiera jugar esta semana.

González se negó a decir si experimentó algún contratiempo durante su proceso de rehabilitación que retrasara su regreso.

“No voy a hablar sobre eso”, comentó.

El staff de entrenadores entró al campamento de prácticas en julio esperando que González fuera una de las piezas clave de una defensiva que fue renovada en la temporada baja.

Si él está en el campo, los Patriots permitieron 12 jugadas de pase que generaron 20 o más yardas en las primeras dos semanas.

Si González regresa esta semana, podría ser recibido con una asignación de cobertura difícil sobre el receptor de Pittsburgh, DK Metcalf. Se enfrentaron la temporada pasada cuando Metcalf estaba con Seattle.

Los Seahawks ganaron ese duelo por 23-20 en tiempo extra, pero en las tres ocasiones en que González fue el defensor principal sobre Metcalf, desvió un pase y limitó al wide receiver a dos recepciones para 10 yardas en las otras.

“Es un gran receptor. Puede cambiar el encuentro de muchas maneras”, dijo González. “Puede estirar el campo, darle pantallas, hacer muchas cosas con él. Aprendí mucho de él el año pasado".

