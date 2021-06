Christina Aguilera apoya públicamente a Britney Spears: "Merece toda la libertad posible"

Britney Spears est√° inmersa en una batalla judicial para recuperar el control de su vida, personal y profesional, y liberarse de la "abusiva" tutela que su padre ejerce desde 2008. Despu√©s de que la artista declarara en el tribunal de Los √Āngeles para acabar con esta medida legal, fueron muchos los famosos que la apoyaron p√ļblicamente. Christina Aguilera, con quien coincidi√≥ de ni√Īa en The Mickey Mouse Club, ha sido la √ļltima en respaldar a Spears.

"Estos √ļltimos d√≠as he estado pensando en Britney y en todo lo que est√° pasando. Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea", escribi√≥ Aguilera en Twitter junto a una foto de su infancia con Spears.

"Ser silenciado, ignorado, intimidado o no recibir el apoyo de las personas m√°s cercanas es lo m√°s agotador, devastador y degradante que se pueda imaginar. El da√Īo mental y emocional que esto puede causar en un ser humano no es nada que deba tomarse a la ligera", agreg√≥.

"Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia intimidad, su propio espacio, su propia recuperación y su propia felicidad", dijo la cantante. Con esta frase hizo referencia al hecho de que Spears no tiene permitido retirarse el DIU que lleva para volver a ser madre.

"Si bien no estoy detr√°s de las puertas cerradas de esta conversaci√≥n muy personal pero a la vez p√ļblica, todo lo que puedo hacer es compartir desde mi coraz√≥n lo que he escuchado, le√≠do y visto en los medios. La convicci√≥n y desesperaci√≥n de esta petici√≥n de libertad me lleva a creer que esta persona que una vez conoc√≠ ha estado viviendo sin la compasi√≥n o la decencia de quienes tienen el control. A una mujer que ha trabajado en condiciones y con una presi√≥n inimaginables para la mayor√≠a, le prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida m√°s feliz. Mi coraz√≥n est√° con Britney. Ella merece todo el verdadero amor y apoyo del mundo", concluy√≥.

