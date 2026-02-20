Christine Lagarde prevé completar su mandato en el BCE, según declaraciones al WSJ

FRÁNCFORT, 20 feb (Reuters) -

Christine Lagarde espera completar su misión como presidenta del Banco Central Europeo hasta el final de su mandato, según dijo el jueves al Wall Street Journal en una entrevista, tras la publicación de informaciones que apuntaban a que dimitiría antes de que terminara su contrato.

Los comentarios de Lagarde se producen después de que el Financial Times informara el miércoles de que la máxima dirigente del banco central tenía previsto dejar su cargo antes de que finalizara su contrato en octubre de 2027 y antes de las elecciones presidenciales francesas del próximo año, para dar al líder francés saliente, Emmanuel Macron, voz y voto en la elección de su sucesor.

"Cuando echo la vista atrás a todos estos años, creo que hemos logrado mucho, que he logrado mucho", afirmó, y añadió: "Tenemos que consolidar y asegurarnos de que esto es realmente sólido y fiable. Por lo tanto, mi punto de partida es que me quedaré hasta el final de mi mandato".

Reuters informó en exclusiva el jueves que Lagarde envió un mensaje privado a sus colegas del BCE el miércoles por la noche, asegurándoles que seguía concentrada en su papel de dirigir la institución financiera más importante de Europa y que, si decidía dimitir, se lo comunicaría ella misma, en lugar de hacerlo a través de la prensa.

Al igual que su mensaje a sus compañeros, la entrevista de Lagarde al Journal frenó las especulaciones sobre una salida anticipada, pero dejó la puerta abierta a esa posibilidad.

Lagarde no quiso comentar al periódico la información publicada por el Financial Times. El BCE afirmó en un comunicado escrito que Lagarde no había tomado ninguna decisión sobre el final de su mandato, pero no llegó a desmentir la información.

La presidenta del BCE dijo el año pasado que tenía la intención de completar su mandato, un compromiso que, de forma llamativa, no repitió esta semana.

Cuando su nombre surgió por primera vez como posible candidata a la presidencia del BCE en 2019, Lagarde afirmó que no tenía interés en el puesto y que no dejaría el Fondo Monetario Internacional, donde era directora gerente.

LAS MUCHAS OPCIONES DE LAGARDE

Lagarde declaró al WSJ que consideraba que su misión era la estabilidad de los precios y las finanzas, así como "proteger el euro, asegurándose de que sea sólido y fuerte y adecuado para el futuro de Europa".

También afirmó que el Foro Económico Mundial era "una de las muchas opciones" que estaba barajando una vez que dejara el banco central.

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, anunció la semana pasada su intención de dimitir, lo que da a Macron la oportunidad de elegir al próximo presidente del banco central francés.

El presidente francés elige al gobernador del banco central del país y, como jefe de la segunda economía más grande de la zona euro, desempeña un papel importante en las negociaciones más amplias para seleccionar al presidente del BCE.

Las encuestas muestran que tanto la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, como su protegido, Jordan Bardella, podrían ganar las elecciones presidenciales francesas.

Aunque el partido ha abandonado desde hace tiempo su llamamiento a que Francia abandone el euro, sigue siendo considerado como una incógnita para los dirigentes monetarios. (Reporte de Abu Sultan en Bangalore y Francesco Canepa en Fráncfort; edición de Kim Coghill y Kate Mayberry; editado en español por Tomás Cobos)