Chubby Checker, Joe Cocker, Soundgarden, Cyndi Lauper y Outkast entran al Salón de la Fama del Rock

NUEVA YORK (AP) — Chubby Checker, Joe Cocker y Bad Company, quienes estaban nominados por primera ocasión, serán entronizados en el Salón de la Fama del Rock & Roll como parte de una generación que también incluye a la estrella del pop Cyndi Lauper, los pioneros del hip-hop Outkast, el dueto de rock The White Stripes y a los maestros del grunge Soundgarden.

Salt-N-Pepa, el primer grupo de rap femenino en lograr en alcanzar discos de oro y platino, y el difunto cantautor Warren Zevon recibirán el Premio a la Influencia Musical. El fallecido productor discográfico Thom Bell, el pianista Nicky Hopkins y la bajista Carol Kaye serán galardonados con el Premio a la Excelencia Musical.

El difunto Cocker, quien cantó en Woodstock y fue mejor conocido por su versión de “With a Little Help From My Friends” de The Beatles, contó con el respaldo de Billy Joel, Billy Gibbons de ZZ Top y Pete Thomas, miembro de Elvis Costello & The Attractions, quienes argumentaron que Cocker es "tan rock and roll como se puede ser".

Soundgarden —con el fallecido Chris Cornell como cantante principal— ingresan al Salón en su tercera nominación. Se suman a otras dos bandas de grunge en el recinto de los inmortales: Nirvana y Pearl Jam. Bad Company es inmortalizado luego de haberse convertido en parte de la radio con clásicos como “Feel Like Makin’ Love”, “Can’t Get Enough” y “Rock ‘n’ Roll Fantasy”.

El Premio Ahmet Ertegun —que se entrega a profesionales de la industria no intérpretes que tuvieron una gran influencia en la música— será para Lenny Waronker, exdirector de Warner Bros. Records, que firmó a Prince y R.E.M., y participó en discos de Madonna, Randy Newman, The Doobie Brothers, Rickie Lee Jones, Paul Simon y Gary Clark Jr.

Entre los nominados que no ingresaron este año se incluye a Mariah Carey, Phish, Billy Idol, Joy Division/New Order, Maná, The Black Crowes y Oasis.

La canción de Checker de “The Twist” y la posterior “Let’s Twist Again” son consideradas algunas de las más populares en la historia del rock ‘n’ roll. El artista de 83 años ha expresado su frustración por no haber sido admitido antes, incluso declarando a The Associated Press en 2014: “No quiero entrar cuando tenga 85 años. Les diré que se mueran, así que mejor háganlo rápido mientras todavía estoy sonriendo”.

Lauper saltó a la fama en la década de 1980 con éxitos como “Time After Time” y “Girls Just Want To Have Fun” y luego ganó un premio Tony por “Kinky Boots”.

OutKast, integrado por André 3000 y Big Boi, tiene seis Grammys y una reputación llevar al hip-hop a sus límites. The White Stripes —compuesto por Jack White y Meg White— fue una de las principales bandas de indie a principios de la década de 2000, con canciones como “Seven Nation Army”.

Los entronizados deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de ser elegibles. La ceremonia de inducción se llevará a cabo a finales de este año en Los Ángeles.

Los nominados recibieron los votos de más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical. Los criterios de selección incluyen “el impacto de un artista en otros músicos, el alcance y la longevidad de su carrera y obra, así como su innovación y excelencia en estilo y técnica”.

El año pasado, Mary J. Blige, Cher, Foreigner, A Tribe Called Quest, Kool & The Gang, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band y el cantante-guitarrista Peter Frampton fueron inmortalizados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.