Chus Mateo: "A ver si somos capaces de escribir una página muy bonita en la historia del club"

El entrenador Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, dejó claro este martes que "la presión" en la 'Final a Cuatro' de la Euroliga es la que se pongan ellos mismos, aunque está ilusionado por la posibilidad de "escribir una página muy bonita en la historia del club" si logran repetir el triunfo del año pasado, lo que pasa en primer lugar por batir en la semifinal a un Olympiacos "absolutamente infranqueable en defensa" y con un técnico, Georgios Bartzokas, que es su "alma y líder".

"La presión es la que nos pongamos nosotros mismos. Ganar una Euroliga es muy difícil, pero tenemos las mismas opciones que los otros tres equipos. Nos gusta centrarnos en el rival que vamos a tener en semifinales y no pensar más allá porque ese partido es absolutamente clave", señaló Chus Mateo en rueda de prensa durante el 'Día de Medios' organizado por el club madridista de cara a la 'F4'.

El técnico madridista recordó que cuando cogió el equipo "podía pensarse que iba a ser una quimera optar a dos títulos de la Euroliga". "Y ahora tenemos esa opción, vamos a hacer todo lo posible por doblegar a Olympiacos y ver si somos capaces de escribir una página muy bonita en la historia del club", advirtió.

En este sentido, aclaró lo de la 'quimera', asegurando que no iba relacionado con su figura, criticada al principio, sino porque "no es fácil optar a dos Euroligas seguidas". "Para cualquier entrenador, no porque fuera yo. Eso dice del trabajo que hemos hecho estos dos años. Hubo mucho ruido alrededor del entorno en algún momento, pero seguimos trabajando y eso no va a faltar porque nos den palmadas o nos critiquen", puntualizó.

Mateo insistió en que "el reto" de poder reeditar el título, lo que el club no logra desde 1968, será un plus y hará que se muevan "más rápido" en la pista ante un Olympiacos del que se deshizo en elogios. "Somos dos equipos que, aunque haya habido cambios, tenemos el mismo estilo. Ellos tienen una impronta innegable de equipo aguerrido, que nunca se da por vencido, que tiene carácter de gladiador y así lo ha demostrado en el 'Playoff'. Nosotros tenemos un estilo diferente, pero también con nuestro sello. Ambos clubes tienen algo en común, son equipos campeones", detalló.

"Olympiacos es un equipo absolutamente inquebrantable en defensa, lleva los partidos a pocas posesiones, no te permite licencias ofensivas y a nosotros nos gusta jugar fluido y alegre, a más posesiones y ellos seguramente querrán que no despleguemos nuestras virtudes. Si algo tienen es esa solidez defensiva, el conseguir que el juego se ralentice de tal manera y dificultad para que podamos encontrar ventajas con nuestro juego. No se da por vencido nunca, cuando vas arriba no te puedes fiar porque vuelven", añadió el preparador madrileño.

Para este, el conjunto griego es "un club brillante a lo largo de la historia e integrado por buenas personas que le han dado la personalidad" como es el caso de su técnico, Georgios Bartzokas. "Es el alma del equipo, un líder absoluto que le ha dado la impronta y la personalidad a este club. Es un espejo donde mirarme y además me parece un caballero en la pista", recalcó.

"queremos hacer algo grande"

Mateo no esconde que su rival tiene "jugadores para dar y tomar" en la 'pintura' y que les compite "muy bien" en esas posiciones. "Milutinov ha salido de una lesión, pero ha hecho gran 'Playoff' y es gran finalizador, Wrigth les dio mucha energía cuando tenían lesiones y Fall es un gran jugador y un gran pasador", citó entre otros, sin olvidar a Alec Peters o Luke Sikma.

El entrenador del Real Madrid se centrará en darle "naturalidad a lo que es un partido de baloncesto". "Y si es posible realizar uno o dos esfuerzos, hacer tres o cuarto porque nos va la vida en ello. Queremos hacer algo grande y vamos a luchar con uñas y dientes por ello, y eso empieza en la semifinal, pasa por Olympiacos", reiteró.

En cuanto a su figura, el madrileño reconoció que repetir 'Final Four' le da "cierta seguridad y una confianza mayor como entrenador". "Son experiencias que nos van moldeando a uno como entrenador y qué es posible y qué en este club, en el juego o en los campeonatos, pero a nivel personal no ha cambiado nada. Ojalá esté mucho tiempo aquí, pero sé que vine un día y me iré otro, la vida es algo más que el baloncesto", confesó.

A nivel individual, habló de un Facundo Campazzo que ha dado al equipo "un plus de ferocidad y hambre". "Ha incrementado las ganas de ganar de este equipo y nos ha ayudado a entender mejor los roles que por momentos nos hicieron dudar el año pasado a la hora de acoplar a todo el mundo para encontrar la fórmula", indicó.

"Poirier y Tavares tienen una relación extraordinaria entre ellos, se ayudan en el entrenamiento y se alegran cuando le sale bien el partido al otro. Hay una competencia por hacerlo bien, pero los dos tienen su espacio y han sabido aprovecharlo. El año de Poirier es extraordinario, ha sido factor diferencial en muchos momentos y llega en un momento muy bueno, y 'Edy' es absolutamente determinante para nosotros y el contrario. Ojalá les salga una buena 'Final Four'", señaló sobre sus dos pívots.

También quiso matizar "ciertas cosas" sobre la defensa después de haber encajado muchos puntos en los últimos partidos como en una "eliminatoria engañosa" como la que les midió a Baskonia, "un equipo muy anotador". "En el de Olympiacos no vamos a llegar a 100 puntos y tendremos que pelear cada balón, pero a veces los partidos van por unos u otros derroteros. La defensa es clave, nos ha traído hasta aquí y va a estar presente si queremos ganar, como el rebote y el ataque", advirtió.

Finalmente, Chus Mateo mostró su ilusión de que haya doblete en el club en la Copa de Europa si ganan en Berlín y el equipo de fútbol lo hace el 1 de junio en Londres, algo que ya sucedió en 2018. "Dice mucho de nuestro club. No paramos de ser ambiciosos y de tener hambre de títulos. Fue un momento extraordinario en 2018 y ojalá pudiésemos repetirlo. No sé si un equipo alimenta al otro para este club, pero dice mucho de su ADN", sentenció el técnico madridista, que alabó a Carlo Anceltoti, "el mejor entrenador que podría tener este Real Madrid" y al que "es una maravilla verle dirigir".

