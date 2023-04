Chus Mateo: "No tendremos que hacer ninguna guerra en Belgrado"

"Quiero entonar el mea culpa"

MADRID, 28 Abr. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, quiso "entonar el mea culpa" por no haber sabido preparar a su equipo para el segundo partido del 'playoff' de la Euroliga, una nueva derrota ante el Partizán con un final con pelea entre los jugadores de ambos equipos que podría acarrear sanciones, además de un ambiente muy hostil en Belgrado el próximo martes.

"Aunque el 'playoff' no ha acabado todavía y quedan partidos por jugar, creo que me gustaría pedir disculpas a mis aficionados y a mi equipo y mis jugadores. Yo no he sabido transmitir bien lo que era este segundo partido. Nuestro inicio ha marcado el partido. Hemos estado demasiado ansiosos", dijo en rueda de prensa.

"Tener muchas ganas de agradar, lo hemos malentendido. Nos ha faltado cabeza y disciplina, en eso quiero entonar el mea culpa. No he sido capaz de transmitir a mis chicos lo que ten√≠a que ser este segundo partido. El Partiz√°n ha jugado con nuestros nervios", a√Īadi√≥ despu√©s del 0-2 en el WiZink Center.

El técnico de los blancos explicó la mejora en el segundo tiempo, insuficiente para un final en el que perdieron los nervios. "Nos han anotado fácil. En la segunda parte hemos estado más juntos, nos hemos colocado cerca pero no hemos rematado la faena. Seguramente mucho de ello ha sido la frustración de casi completar ciertas defensas. Eso nos ha hecho perder los nervios", comentó.

Mateo valoró lo ocurrido al final del encuentro, una pelea con Yabusele acaparando los focos negativos en una llave sobre Exum, a la espera de posibles sanciones. "No nos gusta ver lo que ha pasado al final. Hay que bajar las pulsaciones. Los jugadores han sido capaces de hablar después y calmarse. Todo se ha calmado en los vestuarios", afirmó.

"Seguiremos peleando hasta el final. Quedan partidos en Belgrado y ojal√° podamos tener un quinto partido. No va a ser f√°cil, pero tampoco es imposible", a√Īadi√≥.

Mateo explicó la decisión de los colegiados de suspender el partido a casi dos minutos del final. "Por normativa, por salir del banquillo estaban fuera. Además ha habido alguna expulsión. Han decidido suspender el partido. Espero que no llegue a más esto. Todos hemos pedido perdón. No es algo que guste ver, también hay que ponerse en la piel de los jugadores en un momento de frustración", afirmó.

Adem√°s, el t√©cnico del Madrid valor√≥ el momento delicado que ya atraviesa el equipo como para tener adem√°s sancionados. "Estamos intentando recomponernos f√≠sicamente de un calendario que nos est√° haciendo da√Īo. Jugadores que entran y salen por lesiones, no con mucho ritmo. Ojal√° que no haya sanciones. Yo no hab√≠a vivido nunca algo as√≠ de una manera tan colectiva", apunt√≥.

"Espero que se entienda la situación. Por supuesto iremos a Belgrado con tranquilidad y sabiendo que esto al final es baloncesto. No tendremos que hacer ninguna guerra. Iremos a Belgrado y trataremos de hacer un mejor baloncesto. No hemos podido mostrar el nivel que traíamos. No es una excusa pero nos ha cambiado el carril que llevábamos haber perdido jugadores", terminó.

Europa Press