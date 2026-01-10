CIA destaca sombría economía cubana, pero da opinión no concluyente sobre la caída del gobierno

Por Gram Slattery, Humeyra Pamuk y Jonathan Landay

MIAMI/WASHINGTON, 10 ene (Reuters) - La inteligencia estadounidense ha pintado un panorama sombrío de la situación económica y política de Cuba, pero sus evaluaciones no ofrecen apoyo claro a la predicción del presidente Donald Trump de que la acción militar en la cercana Venezuela deja a la nación isleña "lista para caer", dijeron tres personas familiarizadas con las evaluaciones confidenciales.

La opinión de la CIA es que los sectores clave de la economía cubana, como la agricultura y el turismo, están gravemente afectados por los frecuentes apagones, las sanciones comerciales y otros problemas.

La posible pérdida de importaciones de petróleo y otras ayudas de Venezuela, durante décadas un aliado clave, podría dificultar el gobierno de la administración que ha gobernado Cuba desde que Fidel Castro lideró una revolución en 1959.

Pero las evaluaciones más recientes de la CIA no fueron concluyentes sobre si el empeoramiento de la economía desestabilizaría al gobierno, dijeron las personas familiarizadas con la inteligencia, hablando bajo condición de anonimato para compartir información sensible.

CUBA 'LISTA PARA CAER': TRUMP

Estas evaluaciones son notables porque Trump y otros funcionarios estadounidenses han sugerido que cortar el petróleo venezolano a la isla después de la operación de Caracas podría derrocar al gobierno en La Habana, un viejo sueño del secretario de Estado Marco Rubio y algunos otros altos funcionarios del gobierno de Trump.

"Cuba parece que está lista para caer", dijo Trump a los periodistas en el Air Force One el domingo. "No sé si van a aguantar, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Obtuvieron todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano".

La Casa Blanca, la CIA y el Ministerio de Exteriores cubano no respondieron a las peticiones de comentarios. Reuters no pudo determinar si la CIA había elaborado una evaluación actualizada desde que las fuerzas estadounidenses arrestaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el sábado pasado.

Venezuela es el principal proveedor de petróleo de Cuba. Desde la captura de Maduro, Estados Unidos ha presionado con éxito a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que envíe esencialmente todo el petróleo de Venezuela a Estados Unidos.

Dadas las terribles evaluaciones de la situación energética de Cuba, incluso cuando el petróleo venezolano fluía a la isla, los impactos de los flujos de crudo cambiantes de Caracas en la economía de Cuba serán graves, dicen los analistas independientes. La economía comunista de Cuba ha funcionado mal durante décadas en medio de una rígida planificación estatal y un embargo estadounidense.

Pero una confluencia de factores en los últimos años -incluyendo el declive de la economía venezolana y la caída del turismo tras el brote de COVID-19- ha agravado el dolor de Cuba.

Las personas que estaban familiarizadas con la inteligencia y hablaron con Reuters dijeron que la CIA había descrito la economía de Cuba en términos muy pobres - aunque sus descripciones diferían en grado.

(Reportajes de Gram Slattery en Miami, Humeyra Pamuk y Jonathan Landay en Washington Edición de Craig Timberg y Rod Nickel, Editado en español por Juana Casas)