"ciao francesco": los romanos despiden al papa que adoptaron

Por Giulia Segreti

ROMA, 26 abr (Reuters) - Los romanos vitorearon, aplaudieron y lloraron el sábado mientras veían cómo el sencillo "papamóvil" blanco y descapotable transportaba el féretro de Francisco desde el Vaticano hasta el lugar elegido para su entierro, en el corazón de la Ciudad Eterna.

"Muerto un Papa, se creará otro", dice un conocido y bastante cínico proverbio romano, pero para muchos ciudadanos de la capital italiana el Papa Francisco será casi insustituible.

Bajo un sol primaveral abrasador, lugareños y turistas se sentaron en los escalones de las iglesias, abarrotaron las aceras y se asomaron a las ventanas y balcones al paso de la comitiva.

El Papa Francisco no era un pontífice cualquiera para los ciudadanos de Roma, a la que adoptó como su hogar desde que fue elegido en 2013, y que también le adoptó a él.

"Era uno de los nuestros", dijo Giovanna Maialetti, una devota católica que estaba entre los miles de personas que se alineaban en las calles mientras Francisco hacía su último viaje.

A pesar de venir "del fin del mundo", como dijo el Papa desde el balcón de la Basílica de San Pedro la noche en que fue elegido, Francisco se vinculó rápidamente con su nueva ciudad, refiriéndose a menudo a sí mismo por su título menos conocido, Obispo de Roma.

"Los romanos le adoraban. No me importaba de dónde fuera, era el Papa de nosotros los romanos, del mundo, de los que creían e incluso de los que no... se sentía como si fuera parte de la familia", dijo Maialetti, de 85 años.

El cuerpo del Papa fue trasladado desde su funeral en el exterior de San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor, a unos 5,5 kilómetros de distancia, donde fue enterrado.

Ningún Papa había sido enterrado fuera del Vaticano desde hacía más de un siglo.

"Estamos viviendo la historia. El hecho de que Francisco quisiera cruzar la ciudad y despedirse de nosotros demuestra que era un hombre sencillo, a pesar de todo", dijo Ida Di Gioia, una farmacéutica de 38 años cuya tienda estaba en la ruta del cortejo del Papa.

UNA ÚLTIMA IMAGEN

A medida que la procesión pasaba por monumentos famosos, como el Coliseo y los Foros Romanos, la gente se aferraba a sus teléfonos para tomar una última foto.

Acostumbrado a desplazarse por Roma en un coche pequeño y anónimo, el Papa nunca había cruzado la ciudad en papamóvil, que sólo utiliza en la Plaza de San Pedro y en viajes al extranjero. En un principio se esperaba que el cortejo fuera a paso de hombre, pero acabó viajando a paso ligero por la carretera precintada, para consternación de algunos simpatizantes que habían esperado durante horas.

Cuando el papamóvil se acercó a Santa María la Mayor, algunos peregrinos llenaron de flores el ataúd de madera.

"Es una alegría y un honor que haya elegido este lugar para ser enterrado en lugar del Vaticano. Iremos a visitarle", dijo Laura Regoli, propietaria de una de las pastelerías más antiguas de la ciudad, situada a pocos pasos de Santa María la Mayor.

En una ruptura con el pasado, Francisco eligió la basílica en lugar del Vaticano, por su devoción a María, Madre de Dios. Allí rezaba antes de partir y al regreso de cada viaje al extranjero.

"Ciao Francesco. Será duro, pero esperemos que tu sucesor tenga los mismos pies en la tierra que tú", dijo Adolfo Pasquali, taxista. (Reportaje de Giulia Segreti, edición de Gavin Jones y Alexandra Hudson, Editado en español por Juana Casas)