Ciberataque a fabricante de autos afecta el crecimiento económico del Reino Unido

LONDRES (AP) — El crecimiento económico del Reino Unido se desaceleró en el tercer trimestre del año después de que un ciberataque detuviera la producción en el mayor fabricante de automóviles del país, según mostraron el jueves cifras oficiales.

La desaceleración representa un golpe para el gobierno británico a menos de dos semanas de un presupuesto crucial que podría incluir un aumento de impuestos.

La Oficina de Estadísticas Nacionales informó que la economía creció un 0,1% entre julio y septiembre en comparación con el período de tres meses anterior. Esto fue inferior al aumento del 0,3% del trimestre anterior y por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0,2%.

El ciberataque a Jaguar Land Rover fue una razón clave por la cual el crecimiento fue menor de lo esperado. El ataque, por el cual los trabajadores fueron enviados a casa el 31 de agosto, detuvo la producción en las fábricas de la compañía, así como en los proveedores. Las operaciones se reiniciaron en octubre.

El cierre tuvo un efecto dominó en la industria automotriz del Reino Unido. JLR, que es propiedad de Tata Motors de India, emplea a más de 30.000 personas, con su cadena de suministro apoyando a decenas de miles más de empleos.

El impacto fue evidente en el desempeño del crecimiento en septiembre, con una caída del 2% en la producción industrial general durante el mes y una caída del 28,6% en la fabricación de automóviles y remolques, su mayor caída desde el auge de la pandemia de coronavirus en abril de 2020.

Es el último conjunto de datos económicos decepcionantes para el gobierno después de que la agencia de estadísticas revelara a principios de esta semana que el desempleo en el Reino Unido ha aumentado al 5%, su nivel más alto en cuatro años.

Las estadísticas apuntan hacia un debilitamiento del contexto económico antes del presupuesto del 26 de noviembre, que el gobierno atribuye a factores internacionales, como la incertidumbre causada por los aranceles de Estados Unidos.

La jefa del Tesoro, Rachel Reeves, esperaba que un crecimiento económico más fuerte pudiera ayudar a reforzar los ingresos fiscales y apoyar los planes de gasto.

"Las cifras de este trimestre reflejan claramente lo que sucedió en Jaguar Land Rover: un ciberataque masivo, el mayor ciberataque que este país ha experimentado", afirmó.

Reeves ha dado claras pistas de que tendrá que aumentar los impuestos para reducir la deuda, disminuir las listas de espera en los hospitales y bajar la inflación.

Se anticipa ampliamente que aumentará la tasa básica del impuesto sobre la renta, algo que ningún gobierno británico ha hecho en 50 años. También rompería una promesa clave del gobierno laborista.

Es un momento de alto riesgo para el gobierno, que está languideciendo en las encuestas de opinión apenas un año y medio después de llegar al poder y con las calificaciones de favorabilidad del primer ministro Keir Starmer en territorio negativo.

Starmer ha dicho que generar crecimiento económico es la misión central de su gobierno. Desde la crisis financiera global en 2008, las tasas de crecimiento de la economía británica han sido más bajas que en las décadas anteriores, y eso ha tenido un impacto en los ingresos fiscales del gobierno y su capacidad para financiar servicios públicos.

PROXIMO.- El próximo desafío será asegurar que el presupuesto próximo apoye en lugar de obstaculizar el crecimiento, lo cual no es una tarea fácil dada la escala de consolidación fiscal que se espera", apuntó James Smith, director de investigación en The Resolution Foundation.

Los políticos de la oposición dicen que el Partido Laborista ha hecho más daño que bien desde que llegó al poder, y han culpado en gran medida al presupuesto de Reeves del año pasado, que incluía un aumento de impuestos a las empresas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.