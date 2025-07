Ciberdelincuentes roban datos de clientes de aerolínea australiana Qantas

La aerolínea australiana Qantas dijo el miércoles que un hacker se llevó una gran cantidad de datos personales de clientes, incluidos nombres de pasajeros, correos electrónicos, números de teléfono, fechas de nacimiento y números de viajero frecuente.

La compañía afirmó en un comunicado que un ciberdelincuente atacó uno de sus centros de llamadas el lunes y obtuvo acceso a una plataforma de servicio al cliente de terceros que contiene registros de seis millones de pasajeros.

Qantas se disculpó con los clientes y expresó que, aunque todavía está investigando la proporción de datos robados, "calculamos que fue significativa".

Sin embargo, el sistema que fue vulnerado no contenía detalles de tarjetas de crédito ni pasaportes u otra información financiera personal. Las cuentas de viajero frecuente no fueron comprometidas y no se accedió a las credenciales de seguridad, aseguró Qantas.

Qantas, la aerolínea más grande de Australia, afirmó que no hay impacto en las operaciones o la seguridad.

"Pedimos sinceras disculpas a nuestros clientes y reconocemos la incertidumbre que esto causará", declaró la CEO Vanessa Hudson en un comunicado.

Qantas dijo que ha reforzado las medidas de seguridad y ha notificado a las autoridades australianas de ciberseguridad y privacidad de datos, así como a la policía federal.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.