Ciberdelito: sala especializada para combatirlo en Italia

El grupo ya se ha atribuido la responsabilidad del ataque, que tuvo lugar el mismo día que la Farnesina inaugura su nueva sala cibernética.

"Vivimos en tiempos de guerra híbrida", explicó Tajani.

"Gracias al trabajo de los funcionarios de esta sala, el ataque, que afectó a las páginas web de aproximadamente 120 oficinas, incluida la embajada en Washington, fue neutralizado sin interrupciones".

La ciberguerra es una guerra en la que los ataques tienen motivos económicos, pero también políticos, insta el ministro, señalando las oficinas del CSIRT (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática).

Desde su activación en enero hasta hoy, día de su inauguración oficial, la sala ha gestionado más de 150.000 ataques, incluyendo 30 ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) contra sitios web y servicios web ministeriales.

La sala CSIRT está operativa las 24 horas del día, los 365 días del año. A plena capacidad, trabajarán allí unas treinta personas, incluyendo expertos del Ministerio de Defensa. Tres oficiales de los Carabineros, la Fuerza Aérea y la Armada ya lo hacen.

La instalación del CSIRT responde a una propuesta de proyecto presentada a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ACN), y el proyecto fue financiado íntegramente por el Departamento de Transformación Digital, a través de la ACN, con fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR).

"Los ciberataques han aumentado. Hoy, por ejemplo, explicó el ministro, ya tenemos 5,5 millones de ataques en todo el mundo".

Entre los principales tipos de amenazas externas detectadas se encuentran las campañas de phishing (estafas por correo electrónico, SMS o mensajes falsos), la forma más sofisticada de "spear phishing" y el spam (aproximadamente 150.000 mensajes, con aproximadamente 10 millones de mensajes provenientes de fuentes maliciosas).

La nueva sala es resultado de la reforma del Ministerio de Asuntos Exteriores impulsada por Tajani, que entró en vigor el 1 de enero. Ahora, la sala CSIRT supervisará la protección de las oficinas del ministerio, el portal de servicios consulares en el extranjero y todos los sistemas conectados a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. (ANSA).