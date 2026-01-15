CIC eleva previsiones de cosecha mundial de trigo y maíz para 2025/26

LONDRES, 15 ene (Reuters) - La producción mundial de cereales aumentará en la campaña 2025/26 más rápidamente de lo previsto y las existencias también se incrementarán en esta temporada, informó el jueves el Consejo Internacional de Cereales.

El organismo intergubernamental, en una actualización mensual, pronosticó una producción total de cereales récord de 2.461 millones de toneladas métricas, 31 millones de toneladas más que en su proyección anterior.

"La cosecha total de cereales de 2025/26 batirá todos los récords existentes. Además de los excelentes resultados del maíz y el trigo, se espera que las cosechas de cebada y sorgo alcancen máximos multiestacionales", afirmó el CIC.

Según el informe, cerca de la mitad de la producción extra podría destinarse al consumo, pero casi la misma cantidad podría añadirse a las reservas de final de año.

La producción mundial de trigo se revisó al alza hasta los 842 millones de toneladas, frente a los 830 millones previstos anteriormente, debido en parte a la mejora de las perspectivas para Argentina y Canadá.

El CIC elevó su previsión para la cosecha argentina a 27,7 millones de toneladas, por encima de los 23,5 millones previstos anteriormente y en línea con la previsión actual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de 27,5 millones.

La cosecha de trigo de Canadá se revisó de 36,6 millones a 40 millones de toneladas. El USDA situó a principios de mes la producción canadiense de trigo en 39,95 millones.

La producción mundial de maíz en 2025/26 se incrementó en 15 millones de toneladas, hasta 1.313 millones de toneladas, gracias sobre todo a la mejora de Estados Unidos (432,3 millones de toneladas frente a 419 millones).

A principios de mes, el USDA elevó su previsión de producción de maíz estadounidense, sorprendiendo al consenso entre los analistas que apuntaba a una reducción y enviando los precios de Chicago a la baja. (Reporte de Nigel Hunt; Editado en Español por Ricardo Figueroa/Juana Casas)