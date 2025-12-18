Ciclismo: Adiós Michele Dancelli

Dancelli fue profesional entre 1963 y 1974 y a lo largo de su prolífica carrera cosechó cerca de ochenta victorias, entre las que se destacan once etapas ganadas en el Giro de Italia, una edición de la Flecha Valona y, por sobre todo, la Milán-San Remo conquistada en 1970.

Dos bronces en campeonatos mundiales, en Imola 1968 y en Zolder 1969, completan un palmarés que lo hizo brillar también a nivel internacional en un deporte en el que se destacó por su sacrificio y su carácter y dejó una marca indeleble en Brescia, que el lunes lo despedirá con honores. (ANSA).