Ciclismo.- Almeida se doctora en L'Angliru por delante de Vingegaard
Ciclismo: Almeida se doctora en L'Angliru por delante de Vingegaard
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -
El corredor portugués Joao Almeida, del UAE Team Emirates, se ha adjudicado este viernes la decimotercera etapa de La Vuelta ciclista a España, disputada entre Cabezón de la Sal y L'Angliru sobre 202,7 kilómetros, tras batir al sprint al líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike). Joao Almeida, que culminó el trabajo de su equipo durante toda la jornada, en la que también se ascendieron los puertos de primera de La Mozqueta y El Cordal, sumó la sexta victoria del UAE en la Vuelta de 2025, y recortó 4 segundos en la general a Jonas Vingegaard.
Vingegaard mantiene el jersey rojo con 46 segundos de ventaja sobre el ciclista luso. Almeida y Vingegaard se marcharon en solitario en los últimos 5 kilómetros de la etapa del coloso asturiano y sus cuestas de hasta el 23,5% en la Cueña les Cabres del dúo Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), que llegaron a 28 y 30 segundos, respectivamente, del jefe de filas del UAE.
Otras noticias de Vuelta a España
- 1
María Valenzuela: su regreso al teatro, la depresión que la llevó a internarse, la demanda a Ranni y el llamado de Darín
- 2
Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales
- 3
El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras su último partido en el país con la selección
- 4
Formula 1 en Monza: 1-2 de Ferrari y despiste del reemplazante de Colapinto, quien luego volvió a la pista