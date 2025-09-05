LA NACION

Ciclismo.- Almeida se doctora en L'Angliru por delante de Vingegaard

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El corredor portugués Joao Almeida, del UAE Team Emirates, se ha adjudicado este viernes la decimotercera etapa de La Vuelta ciclista a España, disputada entre Cabezón de la Sal y L'Angliru sobre 202,7 kilómetros, tras batir al sprint al líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike). Joao Almeida, que culminó el trabajo de su equipo durante toda la jornada, en la que también se ascendieron los puertos de primera de La Mozqueta y El Cordal, sumó la sexta victoria del UAE en la Vuelta de 2025, y recortó 4 segundos en la general a Jonas Vingegaard.

Vingegaard mantiene el jersey rojo con 46 segundos de ventaja sobre el ciclista luso. Almeida y Vingegaard se marcharon en solitario en los últimos 5 kilómetros de la etapa del coloso asturiano y sus cuestas de hasta el 23,5% en la Cueña les Cabres del dúo Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), que llegaron a 28 y 30 segundos, respectivamente, del jefe de filas del UAE.

