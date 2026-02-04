Ciclismo: Arrestan a Andrea Piccolo en Nápoles

Piccolo, ciclista profesional entre 2021 y 2024 además d campeón europeo juvenil y líder de la Vuelta a España 2023, fue detenido luego que los Carabineros encontraron el dinero (todo en billetes de 20 euros) durante el control realizado en Piazza Municipio.

El joven fue arrestado por posesión de billetes falsos y se encuentra a la espera de juicio.

Piccolo también será acusado de posesión injustificada de objetos ofensivos (se encontró una porra telescópica en el vehículo) junto con otro joven de 23 años y su tío de 56, que viajaban con él en el vehículo.

En 2024, Piccolo fue acusado de transportar hormonas de crecimiento a Italia desde Colombia, circunstancia que le valió una suspensión cautelar por parte del Tribunal Nacional Antidoping de su país. (ANSA).