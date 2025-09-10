Ciclismo.- AV. Pellizzari se impone en solitario en El Morredero en otro combate nulo entre Vingegaard y Almeida

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ciclista italiano del Red Bull Bora Giulio Pellizzari se ha impuesto este miércoles en solitario en la decimoséptima etapa de La Vuelta, disputada entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero sobre 143,2 kilómetros, una jornada en la que no hubo diferencias entre los dos primeros de la general, el líder, Jonas Vingegaard (Team Visma), y el portugués Joao Almeida (UAE Team). Giulio Pellizzari fue el más fuerte en la subida al Alto de El Morredero, de primera categoría. El italiano, líder de los jóvenes y quinto en la general, conseguía así la primera victoria de su carrera en una gran vuelta, y culminaba un gran trabajo en el tramo final de la etapa del Red Bull Bora. Por detrás, Vingegaard y Almeida, que no dieron las mejores sensaciones, entrarían prácticamente a la par en meta, manteniendo 50 segundos de distancia, favorable al danés, en la lucha por el maillot rojo.