Ciclismo.- AV. Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se impone antes del día decisivo en La Vuelta y hace triplete

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ciclista belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, se ha impuesto este viernes en la decimonovena etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad vallisoletana de Rueda y la salmantina de Guijuelo sobre 161,9 kilómetros, antesala de la última gran jornada que decidirá el ganador final que afrontará el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) como maillot rojo.

Philipsen ha sumado su tercera victoria de etapa en la 'grande' española después de dominar con autoridad la llegada masiva que ha decidido el vencedor final por delante del danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) y el venezolano Orluis Aular (Movistar Team).

El día, tranquilo, ha tenido también la pequeña novedad de los cuatro segundos que ha arañado Vingegaard en un sprint especial, que le permite aumentar un tanto su ventaja sobre el portugués Joao Almeida (UAE Emirates Team-XRG), que ahora está a 44 segundos antes de la etapa decisiva con final en la dura Bola del Mundo.